VS erkennen: twee Amerikaanse militairen omgekomen bij vliegtuigongeluk Afghanistan

Het wrak van een Amerikaanse militair vliegtuig dat maandag neerstortte in bergachtig gebied in de Afghaanse provincie Ghazni. Beeld AFP

De twee waren de enige inzittenden van een klein verkenningsvliegtuig. De zegsman, die anoniem wilde blijven, zei dat een Amerikaans reddingsteam niet stuitte op verzet door de Taliban. Wel werden Afghaanse regeringstroepen door de Taliban onder vuur genomen, volgens de autoriteiten in de provincie Ghazni. De opstandelingen claimden eerder het toestel neergeschoten te hebben, maar volgens de Amerikanen is er ‘geen aanwijzing dat het ongeval veroorzaakt is door vijandelijke vuur’.

Waarnemers verwachten dat de onlangs hervatte vredesbesprekingen tussen de Amerikanen en de Taliban door het incident geen gevaar lopen. De onderhandelingen werden vorig jaar door president Trump abrupt afgebroken, nadat een Amerikaanse militair bij een aanslag door de Taliban in de Afghaanse hoofdstad in Kabul werd gedood. Een vredesovereenkomst moet leiden tot de door Trump vurig gewenste terugtrekking van de circa 14 duizend Amerikaanse troepen uit Afghanistan.