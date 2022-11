VS: enkele landen willen van 1,5 graad van Parijs af

Amerikaanse klimaatgezant John Kerry spreekt tijdens de klimaattop in Egypte op 12 november Beeld Getty Images

Het verliezen van de 1,5 graad-doelstelling zou een flinke nederlaag zijn voor de urgentie van het klimaatdebat. Als de dwarsliggers nu voet bij stuk houden, is dat een politieke erkenning dat in 2015 gestelde doelen van Parijs niet realistisch meer zijn. Toen waren alle regeringen het er nog over eens dat de mensheid moest streven de klimaatopwarming beperkt te houden tot 1,5 graad celsius.

‘Geen geloofwaardige route meer’

Over de haalbaarheid van het doel valt inmiddels ook ernstig te twijfelen. De aarde is sinds 2015 al 1,1 graad warmer geworden en wereldwijde broeikasemissies zijn sindsdien niet gereduceerd maar opgelopen. Klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties schreven in aanloop naar COP27, zoals de conferentie in de badplaats Sharm-el-Sheikh heet, dat er geen ‘geloofwaardige route’ meer is naar de 1,5 graad.

Ook al is 1,5 graad misschien niet haalbaar, toch zal het doorstrepen van het streven nadelig uitpakken voor de klimaatambities, zo vrezen veel westerse politici. Boris Johnson, die als toenmalig premier van het Verenigd Koninkrijk de vorige klimaattop organiseerde, hoopte afgelopen maandag dat de onderhandelaars ‘het prometheïsche, creatieve optimisme dat we in Glasgow zagen’ konden behouden. Toen werd voorgenomen het klimaatbeleid juist op te schalen om opwarming van de aarde tegen te gaan.

De Amerikaanse gezant Kerry begon de week optimistisch, maar erkende zaterdag dat sommige landen dwarsliggen. ‘Helemaal gelijk,’ had de journalist die hem vroeg of er verzet was tegen het opnemen van 1,5 graad opwarming als gezamenlijk streven in de slottekst. De voormalig minister van Buitenlandse Zaken (tijdens de tweede termijn van Obama) benadrukte dat het om een klein aantal landen gaat.

Namen noemde de Amerikaan niet, al insinueerde hij wel dat de tegenstribbelende landen zich in de politieke vriendengroep van het gastland Egypte bevinden. Kerry lijkt te hopen dat president Sisi de deelnemers kan ompraten. ‘Egypte wil niet het land zijn dat een terugtrekking organiseert van wat in Glasgow bereikt is’, zei hij.

Niet direct onleefbaar

Onbedoeld wijst Kerry daarmee op de crux van het 1,5 graaddebat: het is politiek in al zijn vezels. Klimaatverandering heeft al grote impact op de wereld en elke 0,1 graad verschil in temperatuur leidt aantoonbaar tot meer extreem weer, zoals droogte en overstromingen. Desondanks is 1,5 graad een door politici gecreëerde grens, en zal de wereld niet direct onleefbaar zijn op het moment dat die wordt overschreven. In welke mate klimaatverandering opweegt tegen bijvoorbeeld oorlogen en hoge energieprijzen, is uiteindelijk een keuze van regeringen.

Vooral om het klimaat hoog op de politieke agenda te houden zal Kerry zijn collega’s in Sharm-el-Sheikh op het hart drukken een slottekst met het 1,5 graadstreven te ondertekenen. Of hem dat lukt, wordt bij het eind van de conferentie op 18 november duidelijk. De klimaattop gaat maandag zijn tweede week in. Aan de in Parijs afgesproken absolute bovengrens van 2 graden opwarming, lijkt deze klimaattop niet te worden getornd.