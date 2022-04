VS en VK onderzoeken of Rusland chemische wapens heeft ingezet bij strijd in Marioepol

Pro-Russische separatisten in de zuidelijke havenstad Marioepol. Beeld REUTERS

Als inderdaad chemische wapens zijn gebruikt, dan zou dit een aanzienlijke escalatie zijn van de oorlog. De VS waarschuwden vorige maand dat Rusland mogelijk hiertoe zou overgaan en de schuld zou geven aan het Oekraïense leger.

De VS sluiten niet uit dat mogelijk een traangas is gebruikt, gemengd met chemische middelen. De beschuldiging van het Azov-regiment, dat al vanaf het begin van de invasie vecht tegen de Russen in Marioepol, is nog niet bevestigd door de Oekraïense regering.

President Zelenski verwees er naar in zijn dagelijkse boodschap. Een adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken, Anton Gerashchenko, claimde wel dat chemische wapens zijn gebruikt. ‘Rusland overschrijdt openlijk alle grenzen van de mensheid’, aldus de adviseur op Twitter.

Het Pentagon zei bezorgd te zijn over de Oekraïense beschuldiging. ‘Deze berichten zijn, als ze waar zijn, zeer zorgwekkend’, aldus een woordvoerder. ‘Ze weerspiegelen de bezorgdheid die we hebben gehad over het potentieel van Rusland om een verscheidenheid aan middelen voor oproerbeheersing te gebruiken in Oekraïne, waaronder traangas gemengd met chemische middelen.’

Inzet van drone

Volgens het Azov-regiment zou het Russische leger een drone hebben gebruikt bij de aanval. ‘Russische bezettingstroepen gebruikten een giftige substantie van onbekende oorsprong tegen Oekraïense militairen en burgers’, aldus de eenheid in een bericht op Telegram. ‘De slachtoffers hebben ademhalingsproblemen.’ Volgens het regiment zouden de drie slachtoffers ook last hebben van bewegingsstoornissen.

Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Wel ontkende een pro-Russische separatistenleider, wiens strijders meevechten in Marioepol, dinsdag dat chemische wapens zijn gebruikt in de stad. Op maandag zei een militaire woordvoerder van de separatisten in de Donbas dat ‘onze chemische specialisten’ zullen worden gevraagd om de Azov-soldaten te verslaan bij een staalfabriek in Marioepol waar het regiment nog stand houdt.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zei dat Londen samen met de bondgenoten onderzoekt of Rusland inderdaad chemische wapens heeft ingezet in de zuidelijke havenstad. Zij sprak van een ‘brute escalatie’ als dit inderdaad het geval is. ‘Wij zullen Poetin en zijn regime ter verantwoording roepen’, waarschuwde Truss.

⚡️ Lithuanian Prime Minister pays visit to Borodyanka destroyed by Russian troops.



Lithuanian Prime Minister Ingrida Simonyte & Prime Minister Denys Shmyhal visited Borodyanka, 40 kilometers northwest of Kyiv, where tens of buildings were destroyed.



📸: Denys Shmyhal / Twitter pic.twitter.com/kUVfZ7rJZU — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 11 april 2022

Overschrijden rode lijn

De Britse staatssecretaris voor Defensie James Heappey zei dat voor Londen alle opties op tafel liggen mocht bewezen worden dat Rusland een chemisch wapen heeft ingezet. ‘Er zijn een aantal dingen die de grenzen van acceptabel gedrag overschrijden’, aldus de bewindsman in een tv-interview. ‘Er zal gereageerd worden op het gebruik van chemische wapens. Alle opties liggen op tafel wat die reactie zou kunnen zijn.’

Het Westen heeft nooit gezegd hoe Rusland gestraft zal worden als het chemische wapens inzet tegen Oekraïense burgers en het leger. Washington waarschuwde Moskou wel in scherpe bewoordingen om niet zo ver te gaan maar president Biden weigerde het gebruik van een chemisch wapen het overschrijden van een rode lijn te noemen. De VS hebben altijd gezegd dat militair ingrijpen in Oekraïne uitgesloten is omdat dit op een oorlog zou uitlopen met Rusland.

De Amerikaanse regering trok begin maart aan de bel over de mogelijke Russische inzet van massavernietigingswapens in Oekraïne. Rusland zei toen bewijzen te hebben gevonden bij het begin van de invasie dat Oekraïne werkte aan de ontwikkeling van het zeer dodelijke miltvuur en andere biologische wapens. Moskou beschuldigde de Amerikanen ervan dit zogenaamde geheime wapenprogramma de afgelopen jaren te hebben gesteund.

‘Valse bewering’

De Russische beschuldigingen zijn nooit bewezen. Het Witte Huis vreesde echter toen dat het Kremlin een operatie op poten zou zetten waarbij chemische of biologische wapens zouden worden ingezet en dat de Russen de schuld zouden afschuiven op Oekraïne. ‘Nu Rusland deze valse beweringen heeft gedaan, moeten we allemaal op onze hoede zijn’, aldus Bidens woordvoerder Jen Psaki in een tweet. ‘Het is een duidelijk patroon.’

Ook de Britse premier Boris Johnson zei bang te zijn voor een Russische aanval. ‘‘Ik vrees dat ze dit misschien gaan doen’, aldus Johnson. ‘Dit komt rechtstreeks uit hun handboek.’