VS en Rusland botsen hard in Veiligheidsraad over Oekraïne: ‘Moskou bedreigt ook Europa’

De Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield tijdens een vergadering van de Veiligheidsraad, maandag in New York. Ze zei daar dat de agressie van Rusland niet alleen Oekraïne bedreigt, maar ook Europa en de hele internationale orde. Beeld AFP

De felle aanvallen over en weer in de Veiligheidsraad kwamen terwijl de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen, Antony Blinken en Sergei Lavrov, zich opmaakten voor nieuw telefonisch overleg op dinsdag. Het is hun tweede onderhoud in korte tijd. Ook sprak de Franse president Emmanuel Macron maandag met de Russische president Vladimir Poetin om een invasie van Oekraïne te voorkomen.

Hoewel de spanningen over het Oekraïne-conflict al maanden oplopen, was het voor het eerst dat de Veiligheidsraad zich boog over een dreigende Russische invasie. Dit was op verzoek van de VS, die hoopten dat Moskou nog verder onder druk zou worden gezet. ‘Dit is de duidelijkste bedreiging voor vrede en veiligheid die we ons kunnen voorstellen’, zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Linda Thomas-Greenfield over de samentrekking van zo’n 127 duizend Russische militairen aan de Oekraïense grens.

Thomas-Greenfield: ‘De agressie van Rusland bedreigt niet alleen Oekraïne. Het bedreigt ook Europa. Het bedreigt de internationale orde. Dit zijn gevechtstroepen en speciale eenheden die zijn voorbereid om offensieve acties in Oekraïne uit te voeren. Dit is de grootste - hoor mij duidelijk – mobilisatie van troepen in Europa in decennia. En op dit moment stuurt Rusland nog meer troepen en wapens om zich bij hen aan te sluiten.’

Misleiden

Rusland beschuldigde de VS ervan de wereld te misleiden over de Russische bedoelingen en over het precieze aantal militairen aan de grens. ‘Zij jagen zelf de spanningen aan en lokken escalatie uit’, sloeg de Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzya terug. ‘Je wil dat het gebeurt’, zei hij richting zijn Amerikaanse collega over een mogelijke Russische inval. ‘Je wacht totdat het zal gebeuren omdat je wil dat je woorden werkelijkheid worden.’

Nebenzya trok ook de schattingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten in twijfel dat er minstens honderdduizend Russische militairen zijn gestationeerd langs de grens met Oekraïne. Volgens het Oekraïense leger zijn het er zelfs meer, zo’n 127 duizend. ‘Waar heeft u dat cijfer vandaan van honderdduizend?’, vroeg de ambassadeur. ‘Wij hebben dat cijfer nooit genoemd. Wij hebben dat aantal nooit bevestigd.’

De Russische ambassadeur haalde ook fel uit naar de Oekraïense regering. Volgens hem wordt het buurland sinds 2014, toen de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj na demonstraties moest vertrekken, geregeerd door ‘nationalisten, radicalen, anti-Ruslandgezinde krachten en pure nazi’s’. Hij liep demonstratief weg toen de Oekraïense ambassadeur aan het woord kwam.