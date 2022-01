VS en Europa zijn volgens Biden ‘eensgezind’ over straffen Rusland, 8.500 Amerikaanse soldaten paraat

Oekraïense soldaten nabij de grens met Donetsk, waar strijd wordt gevoerd met pro-Russische separatisten. Nu Rusland dreigt met een invasie hebben westerse leiders opnieuw steun uitgesproken voor de ‘Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit’. Beeld AP

De bondgenoten kwamen overeen om ‘snelle vergeldingsmaatregelen te nemen, met inbegrip van een ongekend pakket aan sancties’. Biden sprak maandag bijna anderhalf uur telefonisch met de leiders van Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Polen. Bij het onderhoud was ook secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO aanwezig, evenals voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

De westerse leiders benadrukten opnieuw hun steun voor de ‘Oekraïense soevereiniteit en territoriale integriteit’ nu Rusland zo’n 127 duizend militairen heeft samengetrokken langs de grens met Oekraïne en dreigt met een invasie. Ze verklaarden maatregelen te treffen om ‘verdere Russische agressie tegen Oekraïne af te schrikken, inclusief voorbereidingen om Rusland zware economische kosten op te leggen’, mocht Moskou overgaan tot een invasie. De leiders spraken opnieuw hun voorkeur uit voor een diplomatieke oplossing.

Vlak voor het overleg gaf Biden toestemming aan het Pentagon om 8.500 Amerikaanse soldaten in staat van gereedheid te brengen. Deze soldaten zullen niet naar Oekraïne gaan omdat de VS de inzet van Amerikaanse troepen in dat land heeft uitgesloten. De militairen zullen naar Europa worden gestuurd om deel uit te maken van een NAVO-macht, mocht de alliantie de verdediging van de lidstaten in Oost-Europa willen versterken na een Russische invasie.

Snelle reactiemacht

De militaire alliantie moet hiervoor een snel inzetbare reactiemacht, de NAVO Response Force (NRF), operationeel stellen, maar hiertoe is nog niet besloten. De NRF is zo’n 40 duizend man sterk en kan op korte termijn worden ingezet.

‘Wij zullen klaar staan om onze bondgenoten de middelen te geven die ze mogelijk nodig hebben’, aldus een Pentagon-woordvoerder. ‘Dit gaat eigenlijk over het veiligstellen van de oostelijke flank van de NAVO’. De Amerikaanse steun bestaat uit onder meer gevechts-en verkenningseenheden die al binnen vijf dagen naar Europa kunnen worden gestuurd als Biden daartoe opdracht geeft.

Een deel van de troepen kan ook naar Europa worden gestuurd ‘als andere situaties zich voordoen’, maar het Pentagon wilde hier verder niet op ingaan. Ook diverse Europese lidstaten sturen onder meer gevechtsvliegtuigen naar bondgenoten in Oost-Europa. Zo stuurt Nederland twee F-35-gevechtsvliegtuigen naar Bulgarije.

‘Hysterisch’

Denemarken gaat vier F-16’s in Litouwen stationeren en het stuurt een fregat naar de Baltische Zee. Ook Spanje gaat marineschepen in de regio inzetten. ‘We zullen altijd reageren op elke verslechtering van onze veiligheidssituatie, onder meer door onze collectieve verdediging te versterken’, aldus NAVO-baas Stoltenberg.

Rusland noemde de reactie van de VS en Europa ‘hysterisch’. Volgens het Kremlin worden zo de spanningen onnodig verhoogd. ‘Dit alles gebeurt niet om wat wij doen, maar vanwege wat de NAVO en de VS aan het doen zijn en de informatie die zijn verspreiden’, aldus de woordvoerder van president Poetin. Volgens hem verspreiden de VS en Europa ‘leugens’ over een op handen zijnde Russische invasie van Oekraïne.