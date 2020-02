‘VS en Europa zien Chinese dreiging compleet anders’

De gezaghebbende Amerikaanse buitenlandcommentator Ian Bremmer ziet een ‘technologische Koude Oorlog’ ontstaan tussen de VS en China die de Europeanen in een heel moeilijke positie plaatst.

Bremmer, directeur van politiek adviesbureau Eurasia Group, ziet in de veiligheidsconferentie in München en het thema ‘Westlessness’ bevestigd dat westerse leiders geen idee meer hebben in wat voor wereld ze leven. ‘China wordt machtiger en is niet bang de competitie aan te gaan met het westerse model. Aan de andere kant zie je westerse landen waar sommigen blijkbaar het vertrouwen in hun democratie verliezen. Maar uniek dit jaar is de fundamentele kloof in het hoe Amerikanen en Europeanen de veiligheidsdreigingen zien.

‘Voor de Amerikanen is China dreiging nummer één. Ze zien een groot gevaar in Huawei en het risico van Chinese technologische superioriteit. Ze zijn vastbesloten dat niet te laten gebeuren. Als je deze technologie gebruikt, ben je de vijand van de VS. De Amerikaanse achterstand in de ontwikkeling van 5G is misschien anderhalf jaar, niet onoverkomelijk. Maar de Europeanen zitten helemaal niet op dat spoor.’

Hoe verklaart u het snelle ontstaan van deze kloof?

‘Dat de Amerikanen achterlopen in 5G heeft Washington wakker geschud. Deze ontwikkeling voltrekt zich snel en is begonnen met het aantreden van Xi Jinping, die massaal begon te investeren in de ontwikkeling van technologiebedrijven en het creëren van gigantische gegevensbanken. Amerikanen dachten daarvoor altijd: ze kunnen het nooit zelf ontwikkelen. Maar toen begonnen ze te horen van de ceo’s van Amerikaanse techbedrijven: ‘De Chinezen zouden ons kunnen verslaan.’ Dit alles voltrok zich in maar vijf jaar.’

Ian Bremmer: ‘China wordt machtiger en is niet bang de competitie aan te gaan met het westerse model.’ Beeld Getty

Kunnen de VS Europa overtuigen van deze dreiging?

‘Omdat Trump zoveel vrienden heeft getart, staan de Europeanen op dit moment niet te popelen om te luisteren. De VS zijn zelf niet openhartig geweest over hun eigen spionageactiviteiten. U herinnert zich het afluisteren van Merkel, de Snowden-zaak – dat helpt niet. Als je een Europees land bent, is de Chinese 5G goedkoper dan de alternatieven, je zult het sneller hebben – en er is nog geen Amerikaans alternatief.

‘Voor de Europeanen is de keus niet zo eenvoudig. Ik heb te doen met de Europese landen die individueel moeten beslissen wat te doen met Huawei. We zien het Chinese dreigement tegen Duitsland dat als ze Huawei niet binnenlaten, China geen BMW’s meer hoeft. Of kijk naar Canada, dat op Amerikaans verzoek een topvrouw van Huawei oppakt en dan ziet hoe een paar onschuldige Canadese burgers worden opgesloten in China.’