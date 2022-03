VS en EU gaan samenwerken om de sancties tegen Rusland waterdicht te maken

President Joe Biden en EU-president Charles Michel. Beeld BELGA

De Europese Commissie en de Verenigde Staten slaan de handen ineen om ontwijken van de sancties tegen Rusland tegen te gaan. Commissievoorzitter Von der Leyen en president Biden spraken donderdagavond af om de export van goederen naar Rusland beter te controleren, aanvullende sancties te treffen tegen Poetin-getrouwen en het verbod op banktransacties met Rusland strikter te handhaven. Daarnaast willen de EU en de VS het Rusland moeilijker maken om zijn resterende financiële reserves, inclusief goud, te gebruiken om de oorlog te financieren.

Biden schoof donderdagavond aan bij de vergadering van de Europese regeringsleiders in Brussel, nadat hij eerst de top van de Navo en de G7 top van de belangrijkste industrielanden had bezocht.

Russisch gas

De EU is bereid om snel nieuwe sancties op te leggen als de situatie daarom vraagt, aldus de ontwerp-slotverklaring. Tijdens de top zelf, die tot vrijdag duurt, zullen er naar verwachting nog geen nieuwe strafmaatregelen tegen Moskou worden afgekondigd.

Een aantal lidstaten vindt dat Europa moet stoppen met het importeren van Russisch gas, zelfs als die maatregel tot een economische crisis zou leiden. ‘Zolang we energie kopen van Rusland, financieren we de oorlog. Dat is het grote probleem dat we hebben’, zei de Finse premier Sanna Marin bij aankomst in Brussel.

Ook de leiders van de Baltische staten vroegen om snelle actie. ‘Dit is een geval waarbij moraal voor geld moet gaan’, zei de Letse premier Arturs Karins. Letland is sterk afhankelijk van Russisch gas, maar volgens Karins steunen Letse bedrijven een boycot uit verontwaardiging over het Russische optreden. ‘Het is maar geld. Als je in leven bent, als je infrastructuur op orde is, dan kun je dat geld op een andere manier opnieuw verdienen’, aldus Karins.

Economische crisis

De Balten, de Polen en Finland vonden onder meer Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk tegenover zich. ‘We zijn niet in oorlog met onszelf’, zei de Belgische premier Alexander De Croo. ‘Sancties moeten een grotere impact hebben op Rusland dan op onszelf.’ Duitsland heeft gewaarschuwd dat een abrupte boycot van Russische energie tot een grote economische crisis zou leiden. Premier Rutte zei dat het huidige pakket aan sancties al ‘veruit het hardste pakket is dat ik in mijn leven als politicus heb gezien’.

Volgens experts van de Commissie bestaat 30 procent van de handel met Rusland uit energie. Er is volgens hen nog ruimte om eerst de handel in andere producten te stoppen, voordat het gevoelige energiedossier in zicht komt. Volgens cijfers van de Commissie is de handel met Rusland sinds het begin van de oorlog met driekwart teruggebracht. Niet alleen door sancties, maar ook omdat bedrijven zich hebben teruggetrokken.