VS en Duitsland sluiten deal over omstreden gaspijplijn en bevestigen bondgenootschap tegenover Rusland

In het Duitse Mecklenburg-Voor-Pommeren liggen buizen opgeslagen voor de constructie van de Nord Stream 2. Beeld Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

De verklaring bevestigt het bondgenootschap tussen de Verenigde Staten en Duitsland in de strijd tegen Russische agressie en tegen de klimaatcrisis. De VS heeft toegezegd de sancties tegen Duitse en Russische bedrijven en investeerders die bij het project betrokken zijn op te heffen. In ruil daarvoor belooft Duitsland sancties aan Moskou op te leggen als het de Nord Stream 2 of een andere pijplijn misbruikt als machtsmiddel.

Berlijn benadrukt in de verklaring de onafhankelijkheid en territoriale integriteit van Oekraïne te steunen. Daarnaast gaat Duitsland zich inzetten voor behoud van Oekraïnes positie als doorvoerland van gas. Tegelijkertijd richt Duitsland een ‘Groen Fonds’ op voor de energietransitie in Oekraïne, waar het zelf minstens 175 miljoen dollar - ongeveer 148 miljoen euro - in steekt.

Amerikaanse zorgen

De deal moet voorkomen dat de Rusland met de Nord Stream 2 veel economische en politieke druk kan uitoefenen op landen in Midden- en Oost-Europa. De VS is altijd een uitgesproken tegenstander van het project geweest omdat het de Europese afhankelijkheid van Russisch gas zou vergroten. Daar komt bij dat de nieuwe pijpleiding het gas direct van Rusland aan Duitsland moet gaan leveren. Als gevolg zullen de leidingen die door Polen en Oekraïne lopen minder gebruikt worden en lopen deze landen veel geld aan doorvoervergoedingen mis.

De Nord Stream 2 loopt van Rusland naar Duitsland over de bodem van de Oostzee. Het initiatief van het Russische gasbedrijf Gazprom heeft naar schatting 10 miljard euro gekost. De afronding van het project is in zicht, maar bleef tot nu toe onzeker door de Amerikaanse tegenstand.

Net als andere voorstanders ziet de Duitse bondskanselier Angela Merkel de pijpleiding als noodzakelijk voor de Europese energiebehoefte. Daarnaast heeft Duitsland grote economische belangen bij het project. President Biden, die toenadering tot Europa en vooral Duitsland zoekt, matigde de Amerikaanse opstelling tegenover de Nord Stream 2. Vorige week uitte Biden nog zijn zorgen over het project tijdens een ontmoeting met Merkel, maar suggereerde hij ook dat het niet productief zou zijn om Duitsland te blijven straffen voor haar opstelling.