VS en China sluiten wapenstilstand in handelsoorlog en gaan onderhandelen

Niet de oorlog is gestopt, maar de verdere escalatie van de oorlog. De VS en China draaien de dit jaar ingevoerde importheffingen niet terug, maar hebben afgesproken dat ze de heffingen niet verder zullen uitbreiden. In deze wapenstilstand zal gewoon verder worden geschoten, maar zullen voorlopig geen zwaardere wapens worden ingezet. In die tijd zullen nieuwe vredesonderhandelingen worden gehouden.

De VS hebben nu een importheffing van 10 procent op 250 miljard dollar (220 miljard euro) gelegd op Chinese goederen die jaarlijks naar de VS worden geëxporteerd. Daaronder vallen handtassen, rijst en textiel. Die zouden op 1 januari worden verhoogd tot 25 procent. Dat wordt nu drie maanden later.

Ook stellen de VS heffingen op nog eens 265 miljard aan Chinese importen (fietshelmen, kinderzitje, smartwatches) voorlopig uit. China doet zelf geen concessie, omdat het alleen verdere importheffingen op Amerikaanse producten invoert als tegenmaatregel.

In totaal exporteert China voor 515 miljard dollar naar de VS, terwijl het maar voor 110 miljard dollar importeert. President Trump wil dit enorme gat proberen te verkleinen en eist dat China meer producten uit de VS importeert. Trump zei zondag dat China heeft beloofd in de toekomst een ‘zeer substantiële hoeveelheid Amerikaanse landbouw-, industrie en energieproducten af te nemen.’ ‘Dit is heel geweldig nieuws voor onze landbouwsector’, verklaarde hij om de sojaboeren in zijn eigen land gerust te stellen.

Maar de Chinezen zeiden daar in een eigen verklaring niets over. In de Chinese verklaring werd alleen gezegd dat het land bereid is te voldoen aan ‘legitieme eisen van de Amerikanen’. Alleen zal de komende maanden pas duidelijk worden wat de Chinezen en wat de Amerikanen legitiem zullen vinden. Ook stellen de Amerikanen dat China bereid is iets te gaan doen aan non-tarifaire handelsbarrières – zoals strikte veiligheidsvoorschriften en de eis dat Amerikaanse bedrijven technologie moeten overhandigen in ruil voor toegang tot de Chinese markt. China zou bereid zijn cyberdiefstal te bestrijden en intellectuele eigendomsrechten van Amerikaanse bedrijven te respecteren. In de Chinese verklaring wordt alleen gezegd dat handelsgeschillen in onderling overleg moeten worden opgelost.

Het respijt komt vooral China goed uit. Van de heffingen van 10 procent blijken de Chinese exporteurs weinig last te hebben, maar heffingen van 25 procent kunnen gaan knellen. Nu er drie maanden uitstel komt krijgt China ook meer tijd de technologische achterstand op de VS in te halen. Het land streeft ernaar de VS in technologisch opzicht naar de kroon te steken en getroost zich daarvoor grote investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Hoewel van een vrede geen sprake is en eigenlijk niet van een wapenstilstand kan worden gesproken is de afspraak tussen Trump en de Chinese president Xi Jiping toch positief nieuws en kan zelfs van een doorbraak worden gesproken. Van tevoren was van de ontmoeting eigenlijk niet veel verwacht. De beide landen gaan weer praten en dat kan een begin zijn van het einde van de vijandelijkheden. Jack Ma, de hoogste baas van inter-netreus Alibaba die ook lid blijkt te zijn van de communistische partij, somberde onlangs dat ‘de handelsoorlog twintig jaar kan gaan duren’. Misschien hoeft het niet zo lang te duren en kan het worden gestopt voordat het een wereldoorlog wordt.