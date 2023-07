VS en China praten weer, maar boeken nog weinig voortgang in klimaatoverleg

De Amerikaanse klimaatgezant John Kerry en premier Li Qiang schudden elkaar dinsdag de hand. Beeld EPA

Dat zei de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry woensdag, na drie dagen van gesprekken in Beijing. Na het omstreden bezoek aan Taiwan in augustus van toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi waren de onderlinge relaties tussen beide landen verslechterd. Dit was de eerste keer dat de twee grootste economieën en uitstoters van broeikasgassen ter wereld weer over klimaatbeleid spraken.

Kerry’s bezoek, dat vooral bedoeld leek om vertrouwen te herstellen, liep parallel aan de extreme hittegolf in het noordoosten van China, met recordtemperaturen tot 52 graden.

China is bereid om samen met de VS de strijd tegen de opwarming van de aarde te voeren, maar dan moet er wel aan zijn politieke eisen worden voldaan, liet de Chinese vicepresident Han Zheng Kerry weten. Hij noemde klimaatbeleid een belangrijk aspect van Chinees-Amerikaanse samenwerking, maar dan wel gebaseerd op wederzijds respect, een impliciete verwijzing naar politieke pijnpunten in de onderlinge verhouding, zoals handelstarieven, bescherming van technologie, mensenrechten en de kwestie-Taiwan.

Universele bedreiging

Kerry op zijn beurt maakte Han Zheng woensdag duidelijk dat de klimaatcrisis een ‘universele bedreiging’ is die los moet worden gezien van ‘bredere diplomatieke kwesties’. Hij deed na afloop veel moeite om de moed erin te houden. Hij noemde de gesprekken ‘constructief maar gecompliceerd‘, en de sfeer ‘heel, heel positief’.

Dit was bovendien niet één enkele bijeenkomst, aldus Kerry. ‘We hebben al naar een tijdstip gezocht voor onze volgende bijeenkomst en de bijeenkomst daarna, in het besef dat we nog maar circa vier maanden hebben tot de klimaattop, en we tijd moeten inhalen voor de periode waarin we niet met elkaar hebben gesproken.’

John Kerry is de derde Amerikaanse topfunctionaris die recentelijk naar China is gereisd. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en minister van Financiën Janet Yellen gingen hem voor. Geen hoge Chinese functionaris heeft de VS bezocht sinds de uitbraak van de covidpandemie in 2019 en de verkilling van de onderlinge verhoudingen.

Kerry sprak behalve met vicepresident Han Zheng ook met klimaatgezant Xie Zhenhua, topdiplomaat Wang Yi en premier Li Qiang, nummer twee in de Chinese Communistische Partij, die tegenover hem benadrukte dat China en de VS nauwer moeten samenwerken inzake de ‘bijzonder grote uitdaging’ van de klimaatopwarming. In een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping was blijkbaar niet voorzien.

Klimaattop in Dubai

Voortgang van de bilaterale gesprekken tussen China en de VS is volgens insiders van cruciaal belang voor de belangrijke klimaattop COP28 in Dubai eind november, waar onder meer harde afspraken moeten worden gemaakt over het sneller terugdringen van de uitstoot en de vorming van een schadefonds voor arme landen. In de aanloop naar en tijdens de klimaattop van Parijs in 2015 was het de samenwerking tussen China en de VS die de doorbraak van het akkoord van Parijs mogelijk maakte.