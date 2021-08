VS en bondgenoten sturen duizenden militairen naar Kabul voor evacuatie

De Amerikaanse ambassade in Kabul. Een foto uit december 2001. Beeld AFP

De Britten sturen zeshonderd militairen en Canada vliegt een onbekend aantal special forces-soldaten over om de evacuatie en sluiting van de ambassade in goede banen te leiden. De drie landen besloten hiertoe nu de Taliban in snel tempo steden veroveren op het regeringsleger. De Britse en Amerikaanse ambassade worden nog niet gesloten.

Het Pentagon weigerde van een evacuatie te spreken nadat president Biden opdracht had gegeven tot de operatie. ‘Dit is geen volledige evacuatie’, aldus een woordvoerder, bevreesd dat dit de Taliban de indruk kan geven dat de VS geen vertrouwen meer hebben in de regering en de val van Kabul als onvermijdelijk beschouwen. In de VS werd echter meteen een vergelijking getrokken met de gehaaste terugtrekking van Amerikaanse diplomaten, burgers en militairen in 1975 uit de Zuid-Vietnamese hoofdstad Saigon.

‘Dit moet niet worden opgevat als een soort boodschap aan de Taliban’, aldus een woordvoerder van het Pentagon. ‘De president heeft opdracht gegeven tot een vermindering van het burgerpersoneel. Wij gaan onze civiele aanwezigheid in Kabul verder verkleinen en in de komende weken terugbrengen tot een diplomatieke kern.’ Met het sturen van de militairen zullen zich tijdelijk weer net zoveel Amerikaanse soldaten in Afghanistan bevinden als voor het besluit van Biden eerder dit jaar om de militaire missie te beëindigen.

Militaire luchtbrug

Biden wil ook dat de evacuatie van duizenden Afghanen die voor de VS hebben gewerkt en die voor hun leven vrezen, onder wie tolken, wordt versneld. De militairen, die gestationeerd worden op de luchthaven van Kabul, moeten dit in goede banen leiden. Er wordt een militaire luchtbrug geopend om het diplomatieke personeel en de Afghanen over te brengen naar de VS of Amerikaanse militaire bases in de regio, zoals in Qatar. Minister van Defensie Lloyd Austin overlegde hierover donderdag met de militaire top.

Hoelang de Amerikaanse operatie, waarbij onder meer mariniers zullen worden ingezet, gaat duren is niet duidelijk. Er zullen ook 3.500 soldaten naar Koeweit worden gestuurd. Zij worden naar Kabul overgebracht als extra militairen nodig zijn. In de Afghaanse hoofdstad bevinden zich al 650 Amerikaanse militairen die de ambassade bewaken. Washington zou overwegen het werk van de ambassade over te brengen naar de luchthaven, die zich buiten de stad bevindt en veel beter beschermd kan worden.