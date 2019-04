VS en Afghaanse leger doden meer burgers dan Taliban en IS – voor het eerst in tien jaar

Een vrouw huilt na een zelfmoordaanslag in de Aghaanse hoofdstad Kabul. Beeld AP

Sinds de VN tien jaar geleden begon met het bijhouden van het aantal burgerdoden, was deze kentering niet eerder voorgekomen. ‘Elke dag wordt nog altijd een schokkend aantal burgers gedood of verminkt’, aldus Tadamichi Yamamoto, de hoogste VN-functionaris in Afghanistan.

De meeste burgers die door het Afghaanse leger en de Navo-bondgenoten werden gedood, kwamen om het leven bij luchtaanvallen. Het gaat hier om bijna de helft: 145 vrouwen, mannen en kinderen. Het overgrote deel van de bombardementen wordt uitgevoerd door de Amerikaanse luchtmacht. De andere burgerdoden vielen bij vuurgevechten met Taliban- en IS-strijders en tijdens invallen.

De burgers die door de Taliban en IS werden gedood, lieten het leven door bermbommen en aanslagen. Opvallend is dat vergeleken met de eerste drie maanden van 2018 het aantal doden en gewonden bij zelfmoordaanslagen flink daalde. Werden in het eerste kwartaal van vorig jaar nog 751 burgers gedood of verwond bij zelfmoordaanvallen, in de eerste drie maanden van dit jaar nam dit aantal af tot 178.

Tijdens een protestactie plaatsen dorpelingen in het district Mamand Dara lichamen langs de weg van dorpsgenoten die bij een operatie van het leger werden gedood. Beeld EPA

Onderhandelingen

Of deze forse daling te maken heeft met de gesprekken die worden gevoerd tussen de VS en de Taliban om de al zeventien jaar durende oorlog te beëindigen, is nog onduidelijk. Ook de koude winter kan een reden zijn voor de forse daling. Volgens een rapport van de Afghaanse Mensenrechtencommissie, een onafhankelijke groep, zijn de afgelopen tien jaar meer dan 75 duizend burgers omgekomen bij de strijd.

Als ook de gewonden worden meegerekend, zijn echter niet de VS en het Afghaanse leger de grootste boosdoeners als het gaat om burgerslachtoffers. De Taliban en andere militante groepen waren verantwoordelijk voor meer dan de helft van de 1.773 burgers die in het eerste kwartaal werden gedood of gewond raakten: 963 in totaal. Het leger, de VS en de andere bondgenoten waren verantwoordelijk voor de dood en het verwonden van 608 mannen, vrouwen en kinderen.

Ook uit deze aantallen blijkt dat de Taliban en andere strijdgroepen, vergeleken met vorig jaar, minder burgerslachtoffers veroorzaken. Er was sprake van een daling met iets meer dan een derde. In het eerste kwartaal van 2018 waren beide partijen in het conflict nog verantwoordelijk voor de dood en het verwonden van 2.305 burgers.