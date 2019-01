VS drijven Huawei-zaak op de spits met aanklacht tegen topvrouw Meng

Beveiligers staan bij het familiehuis van financiële topvrouw Meng Wanzhou van Huawei. Beeld REUTERS

Deze Meng Wanzhou is begin december in Canada gearresteerd op verzoek van de Amerikanen, die zeggen belastend materiaal te hebben verzameld dat een periode van tien jaar bestrijkt en de hele Huawei-top impliceert.

Huawei is de grootste telecomfabrikant ter wereld, die routers, smartphones en complete infrastructuur voor communicatie produceert. Westerse regeringen worstelen al geruime tijd met verdenkingen dat Huawei door de Chinese overheid kan worden gebruikt om te spioneren via die netwerken en apparatuur.

Volgende week woensdag komt Meng opnieuw voor de rechter in Canada, waar ze onder strenge bewaking uitlevering afwacht – ‘als een gijzelaar’, aldus het legertje advocaten dat haar bijstaat. Die procedures kunnen maanden, zo niet jaren in beslag nemen.

Huawei ontkent alles hardnekkig, daarbij gesteund door de Chinese staat, die de beschuldigingen als ‘oneerlijk en immoreel’ afdoet. Voor China is Huawei een ‘nationale kampioen’ die moet worden beschermd tegen ‘Amerikaanse agressie’ en Beijing haalt alles uit de kast om vooral Canada onder druk te zetten Meng niet aan de VS uit te leveren. Felle Chinese retoriek en het detineren van Canadezen op Chinese bodem hebben inmiddels zoveel diplomatieke spanning opgeleverd dat ook de betrekkingen tussen de Volksrepubliek China en tal van westerse bondgenoten door de zaak Meng op scherp staan.

Argwaan om Huawei

Gisteren zei Deutsche Telekom zoals zoveel westerse bedrijven zijn plannen voor Huawei-communicatieapparatuur opnieuw te overwegen. Bij westerse regeringen zit de argwaan tegen de Chinese telecomreus nog dieper. Bewijzen voor spionage zijn nooit geleverd, maar de verdenking verdween nooit helemaal. Het probleem is dat Huawei nu eenmaal de wereldwijde koploper is in een onstuimig snel groeiende hightechwereld, waar niet direct een betaalbaar westers alternatief voorhanden is.

In hoeverre de zaak-Meng de spionageverdenkingen nu hard maakt is nog niet duidelijk, maar de Amerikanen hebben blijkbaar genoeg aanwijzingen haar officieel te beschuldigen van maar liefst 23 andere verboden praktijken. De bekendste aantijging is de rol die Meng speelde bij het bedotten van een internationaal opererende bank, die zo werd verleid via aan Huawei gelieerde bedrijven de Amerikaanse handelssancties tegen Iran te ontduiken. Ook is er een in 2017 bij de rechter afgehandelde oude zaak die draait om het pikken van robottechnologie van het Amerikaanse telecombedrijf T-Mobile.

‘Jarenlang hebben Chinese bedrijven onze exportwetten overtreden en sancties ondermijnd, vaak met gebruik van Amerikaanse financiële systemen die hun illegale activiteiten faciliteren. Hier komt nu een einde aan’, aldus de Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross.

Meng Wanzhou, de financiële topvrouw van Huawei. Beeld REUTERS

Handelsoorlog

De zaak-Meng staat los van de handelsoorlog die zich al bijna een jaar tussen Washington en Beijing voortsleept, zeggen de VS, maar Meng wordt ondertussen wel beschuldigd van zaken die de VS al langer dwarszitten als het om China gaat.

Technologie stelen, internationale spelregels op handelsgebied negeren, de manier waarop Beijing zijn lievelingsbedrijven met geld en politieke steun naar voren schuift in de wereldmarkt: dat zijn onderwerpen waar juist deze week in Washington tijdens de ultieme onderhandelingsronde over het beslechten van het handelsgeschil over wordt gepraat. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zelf in een eerder stadium laten vallen Meng onderdeel van een ‘deal’ te willen maken.