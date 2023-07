VS delen bewijs Russische oorlogsmisdaden met Strafhof

De Amerikaanse president Biden (l.) en de Oekraïense president Zelensky op een persconferentie tijdens de Navo-top in Vilnius (Litouwen) begin juli. Beeld ANP / EPA

Deze gevoelige ommezwaai in de Amerikaanse buitenlandpolitiek voltrok zich in stilte. Pas nadat verschillende media het nieuws naar buiten hadden gebracht, bevestigde een regeringswoordvoerder dat de Amerikanen inderdaad informatie delen met Den Haag, voor het eerst in het 25-jarige bestaan van het strafhof.

Volgens The New York Times nam president Biden het besluit tot samenwerking met het ICC persoonlijk. In Washington smeult een vete over de Amerikaanse houding ten opzichte van het strafhof, sinds hoofdaanklager Karim Khan vorig jaar een onderzoek begon naar eventuele Russische oorlogsmisdaden tegen Oekraïne.

In maart vaardigde Khan een internationaal arrestatiebevel uit tegen Vladimir Poetin vanwege de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen, dat volgens het genocideverdrag van de VN uit 1948 onder bepaalde omstandigheden kan worden aangemerkt als genocide. President Biden reageerde verheugd op dat arrestatiebevel.

Tot nu toe werkten de VS nooit samen met het ICC, uit angst dat de rechters dan ook Amerikaanse militairen op de korrel kunnen nemen voor oorlogsmisdaden in Afghanistan of Irak. (Trump plaatste de medewerkers van het ICC tijdens zijn presidentschap zelfs op een sanctielijst, Biden maakte dat weer ongedaan.)

De angst dat de Amerikanen door samenwerking met het ICC uiteindelijk zelf in de Haagse beklaagdenbank terechtkomen, wordt hoofdzakelijk gevoeld in het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie probeerde Biden de afgelopen maanden dan ook te weerhouden van de stap die hij nu heeft genomen.

Voorstanders van samenwerking

Het Amerikaanse Congres versoepelde eind vorig jaar de wettelijke restricties die samenwerking met het ICC in de weg staan. Ook oefenden volksvertegenwoordigers van beide partijen druk uit op de regering om informatie door te spelen aan het strafhof. De nationale veiligheidsraad (NSC) en het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn al langer openlijk voorstander van samenwerking.

De Amerikaanse geheime diensten bezitten volgens media in de VS gedetailleerde informatie over de beslissingen van Russische militairen om opzettelijk burgerdoelen in Oekraïne aan te vallen en over de deportatie van Oekraïense kinderen. Het gaat om duizenden kinderen, blijkt ook uit recent onderzoek van de Volkskrant. De Amerikanen deelden een deel van hun informatie al wel met Oekraïense aanklagers.

Rusland vaardigde donderdag een arrestatiebevel uit tegen een van de rechters van het ICC, mogelijk als reactie op het nieuws uit de VS. Rechter Tomoko Akane staat nu in de officiële database van door Rusland gezochte personen, meldt het Russische staatspersbureau Tass. Hoofdaanklager Khan en rechter Rosario Salvatore Aitala worden al langer door Rusland gezocht.