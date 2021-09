VS bevestigen dat Afghaanse kindbruiden met hun man werden geëvacueerd

Afghaanse vrouwen in 2001 in Kabul. Beeld Getty Images

Minister van Buitenlandse Zaken Antony Binken zei dinsdag persoonlijk op de hoogte te zijn van de handvol gevallen waarbij de bezorgdheid zo groot was, dat werd besloten de meisjes te scheiden van hun man. Hij vertelde niet wat de leeftijd van de meisjes was.

Volgens Blinken wordt er op de militaire basis in de VS en in het buitenland waar de Afghanen zijn opgevangen, met grote prioriteit gekeken naar mogelijke kindhuwelijken. ‘Al onze functionarissen zijn uiterst waakzaam om mogelijke gevallen die redenen geven tot bezorgdheid op te sporen’, aldus de minister in een hoorzitting van de Senaat. Het was voor het eerst dat de regering-Biden erkende dat er tijdens de chaotische evacuatie op de luchthaven van Kabul kindbruiden waren meegenomen.

Diverse Amerikaanse media, zoals AP en Yahoo News, meldden begin deze maand dat Amerikaanse functionarissen van diverse ministeries alarm hadden geslagen over het probleem. Zo maakten functionarissen van de intake-centra op de militaire basis Fort McCoy in Wisconsin en in een opvangcentrum in Abu Dhabi melding van ‘veel gevallen’ van oudere mannen die jonge meisjes presenteerden als hun vrouw. Dit blijkt uit een intern stuk van de inlichtingenafdeling van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Verkracht

Meisjes die in Abu Dhabi wachtten op vertrek naar de VS, vertelden verkracht te zijn door hun oudere man met wie ze gedwongen waren te trouwen door hun familie. Zo’n huwelijk moest de kans vergroten dat de meisjes geëvacueerd zouden worden. De Amerikaanse grenspolitie merkt in het stuk op dat de gedwongen huwelijken aangeven ‘hoe wanhopig Afghaanse families zijn om hun geliefden te helpen de Taliban te ontvluchten en om te voldoen aan de voorwaarden voor evacuatie naar Westerse landen’.

Amerikaanse functionarissen in Abu Dhabi waarschuwden in een diplomatiek bericht aan Blinkens ministerie voor de gedwongen huwelijken. Ook maakten ze melding van de beschuldigingen van de meisjes dat ze door hun ‘mannen’ seksueel waren misbruikt. De functionarissen vroegen het ministerie van Buitenlandse Zaken ‘dringend advies’ hoe hiermee om te gaan.

Sommige mannen die in Fort McCoy werden ondervraagd, maakten ook melding getrouwd te zijn met meerdere vrouwen. Dit blijkt uit een stuk van het ministerie dat eind augustus naar alle Amerikaanse ambassades werd gestuurd. Hierin werd gewezen op het probleem van kindbruiden. ‘Het personeel van de intake in Fort McCoy maakte melding van meerdere gevallen van minderjarige vrouwen die ‘getrouwd’ waren met volwassen Afghaanse mannen evenals gevallen van polygame families’, aldus het stuk waarover AP beschikt.

Today we learned that President Biden has imported an acute human rights crisis into the United States.



There have been multiple cases of child brides and polygamous families from Afghanistan arriving at military bases here in America as part of their botched evacuation. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) 3 september 2021

Bruidsschat

De Republikeinse senator Ted Cruz viel Blinken dinsdag fel aan. Volgens Cruz heeft de regering-Biden met het toelaten van de mannen een ‘humanitaire crisis’ de VS binnengebracht. ‘Niet alleen slaagde u er niet in om Amerikanen en personen met een verblijfsvergunning te evacueren, maar u bracht ook tienduizenden Afghanen binnen die volstrekt onvoldoende doorgelicht waren, waardoor velen van hen naar de VS werden gebracht’, aldus Cruz. ‘Kindhuwelijken en huiselijk geweld komen tragisch genoeg veel voor in Afghanistan.’

Volgens de Unfpa, het bevolkingsfonds van de VN, zijn kindhuwelijken ‘wijdverspreid’ in Afghanistan. In tegenstelling tot veel andere landen, mogen Afghaanse meisjes officieel al trouwen op hun zestiende. Maar vooral op het platteland, met name langs de grens met Pakistan, komen volgens de Unfpa kindhuwelijken veel voor. Met zo’n huwelijk wordt vaak geprobeerd een ruzie te beslechten, een schuld af te kopen of de banden te verbeteren met rivaliserende families en stammen. ‘Arme gezinnen verkopen vaak dochters voor grote bruidsschatten aan rijke families en de echtgenoten zijn meestal veel ouder’, aldus de Unfpa.