VS bestoken pro-Iraanse strijders in Syrië met gevechtshelikopters en artillerie

De VS voeren de nieuwe aanvallen onder andere uit met de Apaches, artillerie en AC-130-vliegtuigen. Beeld AFP

De aanvallen begonnen dinsdag en zijn een vergelding voor mortier- en raketbeschietingen die de rebellen regelmatig uitvoeren op de honderden Amerikaanse militairen in het noordoosten van Syrië. De troepen opereren daar vanuit twee kleine bases om restanten van het IS-leger te vernietigen. Ook beschermen ze olie- en gasvelden die IS jarenlang in handen had.

Het gebied in de provincie Deir el-Zor is in handen van het Syrische leger en milities die militair gesteund worden door Iran. Sinds de VS in 2020 de hoge Iraanse generaal Qasem Soleimani liquideerden met een drone in Irak, zijn de aanvallen van de pro-Iraanse strijders op de Amerikaanse troepen toegenomen. Iran zwoor wraak voor de dood van Soleimani, die als machtige voorman van de Revolutionaire Garde de leiding had over de militaire steun aan de pro-Iraanse milities in Syrië en Irak.

‘Wij hebben een zeer duidelijke boodschap gegeven dat elke dreiging tegen onze troepen die in Syrië of waar dan ook opereren, niet zal worden getolereerd’, aldus een Pentagon-woordvoerder donderdag over de Amerikaanse aanvallen. Volgens hem proberen de milities de soldaten te testen hoe ze reageren op de beschieting van de kampen. Tot nu toe raakten een paar Amerikanen gewond bij de acties van de milities. In totaal bevinden zich in Syrië ongeveer negenhonderd Amerikaanse militairen.

Afschrikken Iran

De Amerikaanse aanvallen begonnen dinsdag toen president Joe Biden opdracht gaf tot precisiebombardementen door de luchtmacht op bunkers en andere militaire doelwitten van Iran-gezinde milities in Deir el-Zor. Volgens Biden waren de bombardementen nodig ‘om Iran en door Iran gesteunde milities af te schrikken van het uitvoeren of ondersteunen van meer aanvallen op personeel en faciliteiten van de VS’.

De president kwam in actie nadat een kleine Amerikaanse basis in Syrië, Al-Tanf in het zuiden, een week eerder bestookt werd. Het Pentagon zei niet welke pro-Iraanse strijdgroepen werden aangevallen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten werd onder andere een kamp aangevallen van de Fatimiyoun-groep, die voornamelijk bestaat uit Afghaanse sjiitische strijders.

Er zouden zes rebellen zijn omgekomen. De strijders reageerden kort daarna door de twee militaire bases van de VS in het noorden te bestoken met granaten. Bij een Amerikaanse vergelding werden de lanceerinrichtingen vernietigd en kwamen drie strijders om het leven.

Wraak niet gelukt

Op donderdag voerden de VS nieuwe aanvallen uit met de Apaches, artillerie en AC-130-vliegtuigen die in korte tijd met zware mitrailleurs grote schade kunnen aanrichten. De hoge Amerikaanse generaal Michael Kurilla waarschuwde Teheran niet te ver te gaan. ‘De VS zoeken geen conflict met Iran’, aldus Kurilla die gaat over de Amerikaanse militaire operaties in het Midden-Oosten en Afghanistan. ‘Maar wij zullen de nodige maatregelen blijven nemen om ons volk te beschermen en te verdedigen.’

Iran is er tot nu toe niet in geslaagd om de dood van Soleimani te wreken. Kort na zijn liquidatie op de luchthaven van Bagdad, viel Iran wel een Amerikaanse basis in Irak aan met raketten. Hierbij vielen echter alleen gewonden. Vorig jaar probeerden pro-Iraanse strijders veel slachtoffers te maken op de basis Al-Tanf, ten westen van Damascus.

Zeker vijf drones bestookten de basis met explosieven. De schade die werd aangericht was beperkt omdat de tweehonderd Amerikaanse militairen die er gestationeerd waren kort daarvoor met een Hercules-transportvliegtuig werden geëvacueerd na een tip over de aanval. Uit inlichtingen bleek volgens Washington dat Iran achter de goed gecoördineerde droneaanval zat.