‘VS bestempelen Iraanse Revolutionaire Garde als terroristische organisatie’

Het is de eerste keer dat de regering in Washington een leger van een soeverein land formeel als terroristische organisatie beschouwt. Over de maatregel werd al jaren gespeculeerd en president Donald Trump richtte in zijn toespraken zijn pijlen vaker op de radicale garde.

De Revolutionaire Garde wordt gezien als de elitetroepen en bewaker van het in 1979 gevestigde conservatieve regime van de sjiitische geestelijkheid. Het vormt behalve strijdkrachten en inlichtingendiensten ook ondernemingen die de economie domineren.

De Revolutionaire Garde bestaat uit ongeveer 125.000 zwaarbewapende leger-, marine- en luchtmachttroepen, die onder de directe verantwoordelijkheid vallen van de hoogste Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei. Daarnaast is een groot aantal speciale eenheden actief in het buitenland, zoals Syrië, Jemen en Irak.

Risico’s

De aankondiging komt ongeveer een jaar nadat president Trump het nucleaire verdrag met Iran uit 2015 opzegde en opnieuw economische sancties tegen het land oplegde. Vooral de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is voorstander van een harde aanpak van Iran.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, het Pentagon en het Witte Huis wilden niet officieel reageren op de berichtgeving.

Het besluit kan risico’s opleveren voor Amerikaanse troepen in het buitenland, zeggen critici. ‘Het is moeilijk om te zien waar het belang hiervan voor ons land ligt. Daardoor zou je zelfs kunnen suggereren dat de president zoekt naar een reden voor een conflict’, aldus Wendy Sherman, voormalig Amerikaans onderminister van Buitenlandse Zaken en vooraanstaand Iran-onderhandelaar. ‘Deze escalatie brengt absoluut onze troepen in de regio in gevaar.’

Mogelijke reactie Iran

Iran waarschuwt al jaren voor een ‘verpletterende’ reactie indien de VS de betiteling als terroristische organisatie inderdaad zouden doorzetten.

Mohammad Ali Jafari, de commandant van de Revolutionaire Garde, zei in 2017 dat als Trump het besluit zou doorzetten, ‘de leden van de Revolutionaire Garde het Amerikaanse leger wereldwijd zullen beschouwen als identiek aan Islamitische Staat.’ Een dergelijk dreigement is vooral een gevaar voor Amerikaanse troepen in Irak waar aan Iran gelieerde sjiitische militia in de buurt van de Amerikanen actief zijn.