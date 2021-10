VS beschuldigen Iran van hulp bij drone-aanval op Amerikaanse basis in Syrië

Amerikaanse militairen eind mei in Syrië. Op het moment zijn er naar schatting nog zo’n tweehonderd militairen uit de VS actief in het land. Beeld Getty Images

Het gebeurt niet vaak dat Washington Teheran rechtstreeks beschuldigt van actieve hulp bij aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Syrië en Irak. Gewoonlijk wordt de beschuldigende vinger gewezen naar door Iran gesteunde milities die in beide landen actief zijn.

Maar volgens Amerikaanse functionarissen zou uit inlichtingen zijn gebleken dat Iran de middelen verschafte voor de drone-aanval en deze zelfs zou hebben aangemoedigd. De basis bij Al-Tanf nabij de Iraakse grens werd donderdag bestookt met vijf drones die waren voorzien van explosieven, zo meldden de functionarissen tegen diverse Amerikaanse media.

Er vielen geen slachtoffers. De drones sloegen in op zowel het Amerikaanse deel van de basis als aan de Syrische kant. Hoeveel schade werd veroorzaakt is niet duidelijk. Volgens de functionarissen werden de drones echter niet gelanceerd vanaf Iraans grondgebied.

De reden voor de aanval is onduidelijk. Dagen eerder was er echter een Israëlische luchtaanval in de regio. Israël bestookt geregeld Iraanse wapenzendingen in Syrië. Deze luchtaanvallen zouden volgens Damascus en pro-Iraanse groepen gesteund worden door de VS.

The attack on the American army in Al-Tanf base eastern Syria was done by the Iranian militants near the Iraqi borders using armed drones. pic.twitter.com/IiS3ULJKxQ — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) 20 oktober 2021

‘Complexe aanval’

De laatste keer dat Iran duidelijk achter een aanval zat op Amerikaanse militairen was begin vorig jaar. Toen werd de Iraakse luchtmachtbasis Al-Asad bestookt met raketten als vergelding voor een Amerikaanse drone-aanval bij Bagdad. Hierbij werd de hoge Iraanse generaal Qasem Soleimani, al jaren een doelwit van de VS, gedood.

De tweehonderd Amerikaanse militairen bij Al-Tanf maken deel uit van de naar schatting negenhonderd Amerikaanse soldaten die nog actief zijn in Syrië. Op de Al-Tanf-basis worden gematigde Syrische strijders getraind om patrouilles uit te voeren in het gebied waar nog strijders van IS actief zijn. De basis bevindt zich langs een belangrijke weg naar Damascus die Iran gebruikt om strijders die het Syrische leger steunen te bewapenen.

Nadat de basis was bestookt, zei het Pentagon meteen dat het ging om een ‘complexe, opzettelijke en gecoördineerde aanval’ waarbij ook artilleriegranaten werden gebruikt. ‘Wij hebben het recht op zelfverdediging en zullen met een gepaste reactie komen op een moment en plek die wij uitkiezen’, dreigde een woordvoerder van Central Command, dat de Amerikaanse militaire operaties in het Midden-Oosten overziet. De VS gingen niet zo ver om Iran of door Teheran gesteunde strijders direct te beschuldigen.

Update



Military source familiar with Al Tanf just confirmed to me that these pictures are from the base.

US troops at Al Tanf, Syria became under drone & rocket attack last night.



Will be cautious until CENTCOM releases its imagery too.



Pix were received by @AuroraIntel pic.twitter.com/CJDUuI663L — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) 21 oktober 2021

Tijdig getipt

De afgelopen dagen kwamen meer details naar buiten over de drone-aanval op Al-Tanf. Zo bevestigde een militaire functionaris tegenover Fox News dat de VS op tijd getipt werden dat de beschieting op handen was. Van wie deze inlichtingen kwamen, wilde hij niet zeggen. Hierop werden de tweehonderd militairen snel met C-130-toestellen in veiligheid gebracht. Op de basis bleef een klein groepje Amerikanen achter.

De VS werden vorig jaar, uren voor de Iraanse raketaanval op Al-Asad ook tijdig gewaarschuwd. Toen werden meteen vliegtuigen en helikopters in veiligheid gebracht en moesten honderden militairen dekking zoeken in bunkers. Indertijd werd geopperd dat Teheran indirect Washington had gewaarschuwd dat de raketaanval op handen was. Iran zou zo hebben willen voorkomen dat er veel Amerikaanse slachtoffers zouden vallen.

Als dat het geval zou zijn geweest, zou president Trump zich gedwongen hebben gevoeld om militair hard terug te slaan tegen Iran. Bij de Iraanse aanval op Al-Asad, die werd getroffen door tien raketten, vielen geen doden. ‘Alles is oké’, twitterde Trump toen. Wel moesten meer dan honderd militairen medisch behandeld worden omdat ze last hadden van de enorme dreun en schokgolf van de raketinslagen. ‘Wij willen geen escalatie of oorlog’, twitterde de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif. ‘Maar wij zullen ons verdedigen tegen elke agressie.’