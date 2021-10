VS beperkt Chinese techbedrijven steeds verder: nu moet China Telecom het land uit

Bezoekers nemen foto's van een ouderwetse telefooncel bij de stand van China Telecom tijdens de China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) in Beijing. Beeld AP

Dit besluit past bij het harde beleid tegen Chinese techbedrijven dat onder de regering-Trump werd ingezet. Met name Huawei moest het ontgelden. Amerikaanse bedrijven mochten nauwelijks nog met de telecomaanbieder in zee en de VS drong er ook bij bondgenoten op aan om Huawei-apparatuur uit telecomnetwerken te slopen. Er zouden aanwijzingen zijn gevonden dat Chinese spionnen via de apparatuur kunnen meekijken, al is dit bewijs nooit openbaar gemaakt.

Met een vergelijkbaar argument is China Telecom nu de deur gewezen. Het bedrijf is deels in handen van de Chinese staat, wat Beijing volgens de Federale Communicatie Commissie (FCC) in staat zou stellen de communicatie te saboteren en te spioneren. Ook zou het bedrijf zich onvoldoende transparant en betrouwbaar opstellen richting Amerikaanse overheidsinstanties, aldus de FCC, zonder hierover uit te weiden. Volgens de toezichthouder heeft China Telecom ‘te maken met exploitatie, beïnvloeding en controle door de Chinese overheid’.

Chinese Amerikanen

China Telecom, dat bijna twintig jaar lang toestemming had om in de VS zijn diensten aan te bieden, heeft zestig dagen om zijn biezen te pakken. Wereldwijd bedient het bedrijf honderden miljoenen klanten. In de VS richt het zich volgens de Amerikaanse overheid vooral op enkele miljoenen Chinese Amerikanen en Chinese toeristen, evenals op de tienduizenden studenten uit China en ongeveer 1.500 Chinese bedrijven.

De telecomaanbieder heeft teleurgesteld gereageerd. ‘We zijn van plan alle opties die we hebben aan te wenden terwijl we doorgaan met het bedienen van onze klanten‘, zei een woordvoerder tegen persbureau Reuters.

In 2020 had de FCC al gewaarschuwd dat het drie telecombedrijven in handen van de Chinese staat toegang zou ontzeggen. Naast China Telecom gaat het om China Unicom Americas en Pacific Networks Corp. Hen wacht mogelijk hetzelfde lot.

Zwarte lijst

De spanningen tussen de VS en China zijn de afgelopen jaren hoog opgelopen. De landen zijn nog altijd verstrikt in een handelsoorlog, met verhoogde invoertarieven op elkaars producten, en de Amerikanen leggen steeds meer Chinese bedrijven beperkingen op. Afgelopen zomer breidde de regering-Biden een zwarte lijst uit met 59 beursgenoteerde bedrijven uit China die banden zouden hebben met het Chinese leger of surveillancetechnologie zouden ontwikkelen voor de Chinese overheid. Amerikaanse investeringen in deze bedrijven zijn niet langer toegestaan.