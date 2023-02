VS beëindigen noodmaatregelen corona in mei, WHO vindt dat te vroeg

De Amerikaanse president Joe Biden kreeg in oktober nog een boosterprik. Beeld AFP

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het niet eens met die beslissing. Dagelijks sterven nog zo'n 500 Amerikanen aan de gevolgen van het coronavirus. De WHO is daarom van mening dat het nog te vroeg is om nu al terug te schakelen. Verminderde aandacht voor de besmettelijke ziekte kan leiden tot onvoorzichtigheid, waardoor het virus weer kan worden aangewakkerd, aldus de organisatie.

De Republikeinen dringen al langer aan op het einde van de noodsituatie, maar Biden wil er iets langer de tijd voor nemen. Miljoenen Amerikanen kregen gedurende de pandemie gratis vaccinaties, coronatesten en ziekenhuisbehandelingen.

‘Chaos’

Zodra de noodsituatie officieel beëindigd is, neemt de overheid niet langer overal deze kosten voor haar rekening. ‘Een abrupt einde aan de noodtoestand zou grote chaos en onzekerheid veroorzaken voor ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en miljoenen Amerikanen’, aldus het Witte Huis.

Volgens het Amerikaans centrum voor Disease Control and Prevention zijn sinds 2020 meer dan 1,1 miljoen mensen in de VS overleden aan covid-19, waarvan ongeveer 3.700 in de afgelopen week.