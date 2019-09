VS arresteren bijna 300 voornamelijk Nigeriaanse internetfraudeurs

Een kantoor in Lagos, Nigeria. Beeld Image select

De meeste arrestaties, 167, vonden in Nigeria plaats. In de VS werden in de afgelopen vier maanden tijdens Operatie ReWired 74 personen aangehouden, voornamelijk van Nigeriaanse afkomst. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Turkije en Japan werden verdachten aangehouden.

De bendes slaagden er onder meer in de persoonlijke gegevens van meer dan een kwart miljoen personen te stelen, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie. Ook dienden ze valse belastingaangiftes in bij de Amerikaanse belastingdienst om zo’n 83 miljoen euro terug te krijgen. De fraudeurs richtten zich onder andere op werknemers van bedrijven die toegang hadden tot de financiën van de onderneming.

Deze wisten ze over te halen, met leugens en bedrog, om geld over te maken op rekeningen. Hierna werden de tientallen miljoenen van onder meer een school en een energiemaatschappij doorgesluisd naar criminele organisaties in Nigeria. Vorige maand maakte de Amerikaanse justitie al bekend dat een Nigeriaanse bende was opgerold die vanuit Los Angeles opereerde.

FBI-directeur Christopher Wray zei dinsdag dat Operatie reWired moet worden gezien als een waarschuwing aan de Nigeriaanse bendes dat de Amerikaanse justitie ze in het vizier heeft. Beeld Getty Images

Internet-liefde

Deze bende wist hun slachtoffers zo’n 42 miljoen euro afhandig te maken. Onder hen was een Japanse vrouw die gelokt werd via een internet-romance, en die 180 duizend euro overmaakte. Zo’n tien maanden lang dacht ze via e-mail in contact te staan met een Amerikaanse militair in Syrië. Zo'n veertig keer maakte ze bedragen over omdat de ‘militair’ zei dat hij geld nodig had om diamanten uit Syrië te smokkelen. De soldaat bleek echter helemaal niet te bestaan.

‘Wij geven een duidelijk signaal af aan deze criminelen’, aldus FBI-directeur Christopher Wray over de honderden arrestaties tijdens Operatie ReWired. ‘We komen achter je aan, waar je ook bent.’ In 2018 verloren bedrijven wereldwijd zo’n 1,2 miljard euro door dit soort fraude online, het dubbele van het jaar daarvoor. De Nigeriaanse bendes proberen ook slachtoffers te lokken met prijzen gewonnen in loterijen en fraude met auto’s en huurhuizen.

Behalve de school en het energiebedrijf in Illinois, die 4,5 miljoen euro verloren, werd een gezondheidszorginstelling in de staat Georgia 3,2 miljoen euro afgepakt. Het geld kwam terecht op rekeningen van twee Nigeriaanse mannen die in de VS wonen. Een andere groep Nigerianen, uit Texas en Georgia, wist negen miljoen euro te ontfutselen van honderden personen. In Texas slaagden twee anderen erin, onder andere door gebruik te maken van twaalf valse identiteiten, om 37 personen verspreid over de VS drie miljoen euro armer te maken.