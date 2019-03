Vruchtbaarheidsbehandeling toch vergoed voor lesbische en alleenstaande vrouwen

Injectie van een zaadcel (rechts zichtbaar in de naald) in een eicel, uitgevoerd op de IVF-afdeling van het academisch ziekenhuis Maastricht. Beeld ANP XTRA

Bruins kwam begin deze maand onder vuur te liggen nadat hij had onderstreept dat vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaande en lesbische vrouwen niet tot het basispakket horen. Deze kunstmatige inseminaties met donorzaad (KID) zouden nog wel worden vergoed voor heterovrouwen van wie de man vruchtbaarheidsproblemen heeft. Discriminatie, vonden vrouwen zonder man mét kinderwens. Ze kwamen in actie, een petitie over het onderwerp werd meer dan 90 duizend keer ondertekend.

Met succes, zo lijkt het. In een reactie op Kamervragen van Vera Bergkamp (D66) schrijft minister Bruno Bruins woensdagochtend dat hij het onwenselijk vindt dat er onduidelijkheid is ontstaan over de vergoeding van de behandelingen. Daarom is hij met alle zorgverzekeraars een overgangsregeling overeengekomen. Dit jaar zal de vruchtbaarheidsbehandeling voor alle vrouwen worden vergoed. Hoe en of de behandeling in de toekomst wordt gefinancierd voor alleenstaande vrouwen of lesbische koppels, wordt later dit jaar besloten.

De lesbische wensmoeder Mirjam van Heugten, die vorige week met #magikjekwakkiedan actie voerde tegen de uitspraak van Bruins, is opgelucht. ‘Deze week staat een inseminatie voor mij op het programma, daar kan ik nu aan beginnen met de rust die nodig is voor een zwangerschap.’ De overgangsregeling scheelt haar 850 euro per behandeling.

KID-behandeling Tot dit jaar declareerden gynaecologen de KID-behandelingen voor lesbische en alleenstaande vrouwen gewoon bij de verzekeraar. Ze verkeerden in de veronderstelling dat deze, net als voor heterostellen, gewoon in het basispakket zaten. Ten onrechte, zo bleek bij navraag bij het Zorginstituut. Dat stelde dat het ontbreken van een man geen medische indicatie is. Een vergoeding van de behandeling zou volgens het instituut dus niet verplicht zijn. Minister Bruins volgde aanvankelijk deze lijn maar komt daar nu toch op terug. Jaarlijks worden 9.000 vruchtbaarheidsbehandelingen uitgevoerd, waarvan 6.000 bij lesbische of alleenstaande vrouwen.