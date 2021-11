Vrouwentennisbond bereid zakelijke megabelangen in China vaarwel te zeggen als Peng Shuai niet terugkomt

Peng Shuai in 2020. Beeld REUTERS

Van de 35-jarige Peng is niets meer vernomen sinds ze op 2 november voormalig vice-premier Zhang Gaoli op sociale media beschuldigde van seksueel misbruik. Gisteren kreeg de WTA een e-mail waarin Peng zou zeggen ‘niet vermist’ te zijn en veilig, maar de bond gelooft niet dat die van Peng komt en handhaaft zijn eisen.

‘Peng Shuai moet vrijuit kunnen spreken, zonder dwang of intimidatie van wie dan ook’, zei de bond gisteren in een verklaring. Verder moeten haar aantijgingen tegen Zhang onderzocht worden ‘met volledige transparantie en zonder censuur’.

Vandaag gaat WTA-baas Steve Simons nog een stap verder om te laten weten dat het zijn bond menens is: elf toernooien en de wereldfinales verdwijnen uit China als de regering niet aantoont dat Peng veilig is. ‘We zijn bereid onze bedrijvigheid daar weg te halen en alle complicaties te accepteren die het met zich meebrengt’, zei hij tegen CNN. ‘Dit is groter dan die bedrijvigheid.’

De belangen zijn groot. De WTA organiseert elf toernooien in China, en heeft een deal om vanaf 2019 tien jaar lang de wereldfinales in de zuidelijke miljoenenstad Shenzen te houden – hoewel dat alles sinds het uitbreken van de pandemie stilligt.

Zondag zei Simons tegen The New York Times dat Chinese investeerders en sponsoren meer dan een miljard dollar in de wereldfinales steken, en het prijzengeld hebben verdubbeld naar 14 miljoen dollar (12,4 miljoen euro).

‘We laten vandaag de dag te vaak bedrijvigheid, politiek en geld voorschrijven wat goed is en wat fout’, zegt Simons tegen CNN. Hij prijsde Pengs ‘standvastigheid’ om haar beschuldiging te uiten, wetende wat de consequenties in China kunnen zijn. ‘We moeten daarvoor opkomen en gerechtigheid eisen. We moeten keuzes gaan maken gebaseerd op goed en fout, punt uit. Daar kunnen we niet op inschikken.’