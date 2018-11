Vrouwenhaat en homohaat registreren als afzonderlijke misdrijven? Britse politie vreest te veel werk

Moeten vrouwenhaat, homohaat, religieuze haat en andere haatvormen afzonderlijke misdrijven worden? Over deze vraag is in het Verenigd Koninkrijk discussie ontstaan, nu minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid overweegt het aantal zogenoemde haatmisdrijven verder uit te breiden. Diverse politiecommissarissen en de voorzitter van de nationale politieraad zien niets in het plan: Britse agenten zouden nu al amper toekomen aan het oplossen van inbraken en andere politietaken.

In het Verenigd Koninkrijk is het aantal aangiftes wegens misdrijven die worden gemotiveerd door discriminatie de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld, van een kleine 55 duizend tot meer dan 100 duizend. Daarbij gaat het vooral om religieuze haat, racisme en discriminatie gemotiveerd door een handicap of seksuele geaardheid. Het betreft niet alleen haat op straat, maar ook op sociale media. Vorig jaar heeft de Londense burgemeester, ook de baas van de hoofdstedelijke politie, een 1,8 miljoen euro kostende Online Hate Crime Hub opgezet, bestaande uit vijf rechercheurs.

Strafverzwarend element

De Law Commission, die de Britse regering adviseert over de rechtspraak, wil nu dat ook misogynie (vrouwenhaat) een misdrijf wordt, en het discrimineren van ouderen. De adviesraad is aan het werk gegaan na voorstellen van onder anderen het Labour-kamerlid Stella Creasy, die wil dat rechters vrouwenhaat gaan beschouwen als een strafverzwarend element bij misdrijven.

Het politiekorps in het graafschap Nottinghamshire inventariseert, bij wijze van proef, al twee jaar misogyne misdrijven, waaronder stalken, hinderlijk flirtgedrag en het nemen van foto’s van onder de rokken van vrouwen. Dat laatste komt steeds meer voor op schoolpleinen.

Minister Javid speelt nu met het idee om ook landelijk apart te gaan registreren of misogynie een rol speelt bij misdrijven. De politie staat daar in principe sympathiek tegenover, maar vreest dat agenten veel tijd kwijt zullen zijn aan het beoordelen of een bepaald incident al dan niet te maken heeft met vrouwenhaat. Ze moeten daarvoor vragenlijsten afvinken en formulieren invullen.

Volgens Sara Thornton, het hoofd van de nationale politieraad, zijn de Britse agenten nu al dusdanig overwerkt dat ze geen tijd meer hebben voor ‘wenselijke en terechte’ zaken als het rapporteren van misogynie.

Ze kreeg bijval van zeker vijf politiecommissarissen. Die van het graafschap Durham stelde dat ‘het bestrijden van huiselijk geweld belangrijker is dan een esoterisch debat of we ons meer moeten bezighouden met misogynie’. Zijn collega in de Theemsvallei zei dat veel van die haatmisdrijven al bestaande misdrijven zijn, en het geen ‘zin heeft om er een vlag op te zetten’. De voormalige politiebaas in Leicestershire schreef dat er op deze manier een speciaal soort slachtoffer wordt gecreëerd, terwijl iedereen voor de wet gelijk zou moeten zijn.

Minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid komt aan bij de ambtswoning van de Britse premier May in Downing Street voor de wekelijkse ministerraad. Beeld AFP

Meer mankracht

De Britse politie heeft vooral behoefte aan meer mankracht. Het aantal geweldsdelicten is de afgelopen vier jaar gestegen, terwijl een steeds kleiner percentage wordt opgelost. In Londen heeft de politie zijn handen vol aan steekpartijen, waarbij wekelijks jongemannen omkomen.

Daarnaast weten veel korpsen zich geen raad met de explosieve toename van inbraken. Steeds meer korpsen sturen geen agent meer na een inbraakmelding en kiezen ervoor telefonisch proces-verbaal op te maken. Javids voorganger, Amber Rudd, koos in een radioprogramma van de BBC de kant van de morrende politiecommissarissen.

Commentator Suzanne Moore schrijft in de Britse krant The Guardian dat de tegenstelling tussen ‘gezond verstand’ en ‘uit de hand gelopen politieke correctheid’ schijn is. Er moeten volgens Moore gewoon genoeg agenten zijn, en dus moet er geld bij.

Antisemitisme

Het gemopper onder de politie valt - toevallig - samen met het besluit van het hoofd van de Londense politiecommissaris om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar leden van de Labour Partij, die zich op sociale media mogelijk schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme.