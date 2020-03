Vrouwendag in Heino: knutselen en gezelligheid, geen barricades

Zondag is het Internationale Vrouwendag. In Heino (Overijssel) kwamen de voormalige plattelandsvrouwen zaterdag al bij elkaar. ‘Dat je samen iets doet, in vrijheid, daarvoor hoef je echt de barricades niet op.’

Op de toontafel van de vereniging Vrouwen van Nu liggen kunstig genaaide pannenlappen, geborduurde tassen en andere door de leden handgemaakte spullen. In de andere hoek in het Dorpshuus Heino zit zaterdag een groep vrouwen op leeftijd harmonicaboekjes in elkaar te knutselen. In twee afgesloten ruimtes in het dorpshuis zijn ondertussen workshops meditatie en stemexpressie aan de gang.

Dit weekeinde viert ook het dorp Heino in de gemeente Raalte de Internationale Vrouwendag. Je kunt er een petitie tekenen van Amnesty International, en op de ‘dialoogtafel’ ligt een knipselmap met artikelen over vrouwenrechten. Maar wie barricades en vlammende speeches over de vrouwenzaak verwacht, is hier aan het verkeerde adres. Het gemoedelijke programma, georganiseerd door Vrouwen van Nu en de lokale Wereldwinkel, staat, zoals zij zelf zeggen, in het teken van vrijheid, dialoog en ontmoeting.

Dat valt in de smaak bij de tientallen vrouwen, veelal boven de 65 jaar, die ervoor naar het Dorpshuus zijn gekomen: een grote ruimte met een koffiebar, zes jaar geleden geopend in het gebouw van de gesloten Rabobank-vestiging in het hart van het dorp.

Je kunt je afvragen wat het knutselen van harmonicaboekjes en meditatie te maken hebben met de viering van de dag die in het teken staat van solidariteit en de vrouwenstrijd voor gelijke rechten. ‘Dat je samen iets doet in vrijheid’, legt Christien de Jong uit, die de creatieve cursus geeft. ‘Daarvoor hoef je echt de barricades niet op.’

Kerkelijk

Gerria Toeter (CDA), de enige vrouwelijke wethouder van Raalte, opent als speciale genodigde de dag. ‘Het was in deze omgeving van oudsher wat traditioneel en kerkelijk’, vertelt ze. ‘Maar vlak na de oorlog kwamen hier ook veel mensen uit Zwolle naartoe, die veel zaken openbraken. En weet dat Heino al in 1923 voor het eerst een vrouwelijke wethouder had.’

Hoeveel er sindsdien veel is veranderd, blijft de viering van Vrouwendag volgens de wethouder nodig. ‘Wij hebben hier laatst een bijeenkomst gehad over de mishandeling van vrouwen en kinderen. Hoe vaak dat voorkomt in Nederland en ook in deze omgeving: daar schrok ik van.’

Terwijl de vrouwen knippen, plakken, schilderen en stempelen, praten ze over hun kinderen en kleinkinderen. Aan de jongsten zien zij hoezeer de positie van de vrouwen is veranderd. De meesten van hun generatie zijn gestopt met werken toen de kinderen kwamen. Terwijl de jongere generaties vrouwen vaak werken, zij het meestal parttime.

‘Mijn moeder zat onder de knoet van haar vader, en als ik nu het zelfvertrouwen zie van mijn kleindochters - dat is een wereld van verschil’, zegt een 77-jarige vrouw. Onderwijl knipt ze abstracte figuren uit die ze net heeft geschilderd, om in haar boekje te plakken. Toch zou ze niet met haar kinderen willen ruilen, zegt ze. ‘Die komen om in het werk en hebben weinig contacten in hun anonieme stadswijk. Terwijl wij hier in het dorp meer tijd hebben voor elkaar en naar elkaar omzien, als iemand ziek is bijvoorbeeld.’

Jongere leden

Riekie Wessels (65), een van de organisatoren, is het jongste lid van deze afdeling van Vrouwen van Nu, zoals de Vereniging van Plattelandsvrouwen sinds 2012 heet. Met activiteiten zoals handwerken, een leeskring, een tuin- en een wandelclub weet de club ondanks de nieuwe naam nauwelijks jongere leden te trekken. ‘Dat is voor ons wel een dingetje’, erkent Wessels. ‘Maar jonge vrouwen werken overdag, en ’s avonds gaan ze sporten.’

Van een generatiekloof wil ze niet spreken. Inderdaad zijn veel van de huidige leden gestopt met werken toen de kinderen kwamen. Zelf is ze, toen de kinderen wat groter waren, weer aan de slag gegaan, in de financiële administratie.

Wessels schiet Maike Smeenk (31) aan, met haar kinderen Thije (2,5) en Nina (1), de enige aanwezige jonge moeder. Wat zou zij nou willen van deze club? Smeenk heeft er niet meteen een antwoord op. ‘Mijn oma heeft erbij gezeten’, zegt Smeenk. ‘Ik heb nu mijn handen al vol. Ik probeer het openluchtzwembad hier open te houden, ik speel in een band. En ik werk en heb kleine kinderen.’

Kloof

Toch wil de dertiger Wessels wel op het hart drukken dat ze blij is met deze aandacht voor de vrouwenzaak in haar dorp. ‘Mijn moeder is destijds gestopt met werken en ik werk nu wel, maar dat wil niet zeggen dat de kloof is gedicht’, zegt Smeenk. ‘Het wordt nog steeds als vanzelfsprekend gezien dat vrouwen minder gaan werken als de kinderen komen.’

Dat patroon is nog niet doorbroken, blijkt ook uit onlangs gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vrouwen zijn de laatste decennia weliswaar meer gaan werken - 80 procent van de jonge moeders werkt tussen de 12 en 35 uur, het merendeel 3 of 4 dagen per week - maar mannen werken meer, en vrouwen besteden nog steeds veel tijd aan zorg en huishouden.

Dat merkt ook het voltijds werkende raadslid Irene Weertman-Halfwerk (44) van Gemeentebelangen Raalte, die een kijkje komt nemen in het Dorphuus. ‘Bij elk kind dat ik kreeg, hoorde ik in mijn omgeving: je moet nu echt minder gaan werken. Tegen mijn man zeiden ze dat nooit.’ Zij heeft een voorstel voor deze vrouwendag. ‘Laten we het woord ‘Papadag’ uitbannen.’