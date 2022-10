‘Vrouwen zijn de reële en natuurlijke politieke kracht tegen het regime van de Taliban’

Massouda Jalal, voormalig minister van Vrouwenzaken in Afghanistan. Beeld Kiki Groot

Een fotootje op WhatsApp. Twaalf vrouwen om een rechthoekige vergadertafel. Glazen en flesjes bronwater. Pennen, notitieblokken en kartonnen naambordjes. De vrouwen dragen hoofddoeken, op één na. Aan de wand een groot wit vel met onder meer de woorden ‘Istanbul Dialogue’.

Links vooraan een bekend gezicht, voor wie de afgelopen twintig jaar de gebeurtenissen in Afghanistan goed heeft gevolgd. Dr. Massouda Jalal is een van de prominentste van de onverzettelijke vrouwen die het onfortuinlijke land in die periode heeft voortgebracht.

Ze was minister van Vrouwenzaken (2004-2006) en drie keer was ze kandidaat voor het presidentschap. Tweemaal bij de algemene verkiezingen en eenmaal, kort na de val van het Talibanregime in 2001, in een goeddeels uit stamoudsten bestaand gezelschap, de loya jirga, dat een tijdelijk staatshoofd moest aanwijzen. Wie? Massouda Jalal stak haar hand op en zei zoiets als: het wordt tijd voor een vrouw. Menig clanleider moet zich misprijzend in de baard hebben geknepen.

Twaalf vrouwen in een vergaderruimte

Je kunt het een blijk van zwakte noemen, de bijeenkomst van de twaalf vrouwen onlangs in een vergaderruimte van Hotel Niles in Istanbul. Vijf dagen spraken ze over de toestand in Afghanistan, een jaar na de machtsovername door de Taliban. Die is om te huilen. Vrouwen zijn terug bij af en de bevolking lijdt onder een humanitaire crisis die wordt verergerd doordat het Talibanregime financieel afgeknepen wordt.

Alle twaalf ontvluchtten na 15 augustus vorig jaar hun land. De meesten verblijven sindsdien in Turkije, een enkeling in Engeland en Jalal in Nederland. Maar echt veilig voelen ze zich ook in Turkije niet, vandaar dat de zitting besloten is, en vandaar dat Husna Jalal – zowel dochter als steun en toeverlaat – via Whatsapp die foto stuurt. Om een indruk te geven.

Massouda Jalal staat in de hotellobby de Volkskrant te woord, als voorzitter van de Jalal Foundation, die het beraad belegde, en als boegbeeld van de vrouwenzaak in Afghanistan. Ze doet dat realistisch somber, maar ook onverminderd strijdbaar. Je kunt de Istanbul Dialogue – bij alle hopeloosheid – daarom ook een hoopvolle gebeurtenis noemen, een begin van iets groters.

De vrouwen willen binnenkort in Ankara een volgende bijeenkomst beleggen, maar dan met vijf keer zoveel deelnemers uit meer landen, ook buurlanden van Afghanistan. Het moet de aanzet geven, zegt Jalal, tot een democratisch alternatief voor het Talibanbewind.

Geen foute mannen

In ieder geval de twaalf huidige deelnemers zullen erbij zijn: oud-senatoren, een oud-minister (Jalal), een vroegere onderminister, academici, activisten. Wie verder? Ook mannen? Bij voorkeur wel, maar: geen foute mannen. En die waren er nogal wat in de Afghaanse politiek en het staatsapparaat vóór de Taliban vorig jaar opeens Kabul binnentrokken.

Zij zullen niet worden uitgenodigd, zegt Jalal. Niet de ‘landverraders en corrupten’, niet de ‘extremisten en krijgsheren’. Namen geeft ze niet, maar wie Afghanistan een beetje gevolgd heeft kan zo een rijtje leiders opsommen. Dat is het enige positieve dat te melden valt: ook de foute mannen zijn Afghanistan ontvlucht, ‘de krijgsheren die maffia waren geworden en alle geld hadden ingepikt’. De ene groep onderdrukkers, zegt Jalal, is verjaagd door de andere groep onderdrukkers.

Zoals vrouwen en meisjes het meest worden teruggeworpen door het Talibanbewind, zo moeten vrouwen in de strategie van de Istanbul Dialogue de kern gaan vormen van de tegenbeweging. Zie ook Iran. Vrouwen zijn ‘de reële en natuurlijke politieke kracht tegen het de facto regime’, in de woorden van Jalal. Bovendien ‘hebben vrouwen niet deelgenomen aan de duistere kant van de politiek’.

Eén element keert telkens terug in het betoog van de oud-minister. De gevluchte vrouwen hebben al hun tijd nodig om zich voor de zaak in te spannen. Die hebben de meesten nu niet. Zij moeten overleven in een ongastvrije omgeving.

Geëvacueerd naar Nederland

Voor mensen als Massouda Jalal en haar dochter geldt dit niet. Zij werden geëvacueerd naar Nederland. Daar hebben ze woonruimte, een ziektekostenverzekering, een toelage voor levensonderhoud en vooral, zegt ze: een vrij en democratisch maatschappelijk klimaat. Voor andere Europese landen geldt hetzelfde.

Zo niet de vrouwen die in Turkije en elders in het Midden-Oosten zijn beland. Daar geen toelagen en ziekteverzekering. ‘Hun spaargeld is op’, zegt Jalal. Bovendien is hun verblijf onzeker. Turkije wil de Afghanen kwijt. Eind april maakte de Turkse migratiedienst bekend al 6.805 Afghanen te hebben teruggestuurd. In Istanbul werden in één weekend eind juli 721 Afghanen op het vliegtuig naar Kabul gezet, zo meldt Amnesty International in een recent rapport.

De vrouwelijke leiders in ballingschap moeten naar Europa komen, zo benadrukt Jalal keer op keer. Des te urgenter geldt dat voor de vrouwen die nog in Afghanistan zijn. Met hen heeft de Istanbul Dialogue via het internet contact, maar in eigen land blijven ze onder de radar van de Taliban.

Ze houden zich schuil, wisselen geregeld van adres en kunnen elkaar niet in levenden lijve ontmoeten. Deelnemers aan een van de zeldzame demonstraties in Kabul zouden via Skype deelnemen aan de bijeenkomst in Hotel Niles, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen. Te riskant.