Vrouwen werken al bij hun eerste baan vaker in deeltijd dan mannen, ziet CBS

Uit de cijfers blijkt een hardnekkige tegenstelling in de positie van de vrouw op de arbeidsmarkt. Enerzijds lijkt haar emancipatie voltooid. Vrouwen in de leeftijd tot 30 jaar verdienen per uur meer dan mannen, hebben een hoger beroepsniveau en vinden net zo vaak werk als mannen. Maar toch werken jonge vrouwen nog altijd veel vaker in deeltijd (minder dan 35 uur per week). En dat begint al bij de eerste baan.

De onderzoekers keken naar de eerste negen jaar op de arbeidsmarkt van mannen en vrouwen die in de periode 2007-2009 met een diploma hun carrière begonnen. Vrouwen werkten een jaar na het afstuderen twee keer zo vaak in deeltijd dan mannen (30 tegenover 14 procent). In de jaren daarna wordt dat verschil alleen maar groter.

Na negen jaar werkt namelijk minder dan 10 procent van de mannelijke werknemers in deeltijd. Dat percentage loopt bij vrouwen juist op: naar 40 procent bij vrouwen met een universitair diploma en zelfs naar 67 procent bij degenen met een mbo-diploma.

Toekomstige gezinsvorming

De onderzoekers keken ook naar de thuissituatie. Als vrouwen gaan samenwonen maar nog geen kinderen hebben, switchen ze al vaker naar een deeltijdbaan. Een conclusie van de onderzoekers is dan ook dat er sterke aanwijzingen zijn dat vrouwen al anticiperen op toekomstige gezinsvorming door minder uren te gaan werken. Bij mannen is dat juist andersom. Als zij gaan samenwonen, gaan ze vaker voltijd werken.

Wil Portegijs, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau en niet bij het onderzoek betrokken: ‘In Nederland wordt een semi-traditionele taakverdeling door veel mensen nog heel vanzelfsprekend gevonden. Mannen ervaren druk om meer te gaan werken als ze gaan samenwonen. Vrouwen doen gemiddeld genomen veel meer werk in het huishouden, blijkt ook uit andere onderzoeken.’

Waar in EU-landen gemiddeld 3 op de 10 werkende vrouwen een deeltijdbaan heeft, is dat Nederland bij 7 op de 10 vrouwen het geval. ‘Nederland heeft ooit een andere afslag genomen dan andere Europese landen’, zegt Portegijs. ‘Nederland heeft pas laat ingezet op kinderopvang. Dat werd pas vanaf de jaren negentig door de overheid gestimuleerd. In Nederland dachten we: deeltijd is de ideale manier om ook vrouwen te kunnen laten werken, zij het dan een deel van de tijd. Die keuzes uit het verleden werken duidelijk door in het heden en daardoor zijn we de situatie zoals die is normaal gaan vinden.’ Dat blijkt ook uit het onderzoek: als een moeder deeltijd werkt, zijn dochters ook geneigd om zelf deeltijd te gaan werken, terwijl dat niet geldt voor zoons.

Opleidingsniveau speelt een belangrijke rol in de waarschijnlijkheid of vrouwen in een deel- of voltijdbaan werken. Dat komt volgens de onderzoekers en Portegijs onder andere door het type banen waar vrouwen en mannen terechtkomen. Na het mbo werken vrouwen bijvoorbeeld vaak in de zorg, terwijl mannen de bouw ingaan. ‘In de thuiszorg kun je vaak niet eens een voltijdsbaan krijgen’, zegt Portegijs. ‘Terwijl je in de bouw vreemd wordt aangekeken als je twee dagen in de week wilt werken.’

Kinderopvang gratis

Het kabinet is van plan om de kinderopvang in 2025 bijna gratis te maken. Die beslissing leidt tot veel bijval, maar ook tot kritiek van deskundigen. De personeelstekorten in die sector zullen mogelijk toenemen als de vraag naar kinderopvang toeneemt. Bovendien kan het de ongelijkheid vergroten. Laagste inkomens krijgen in het huidige systeem door toeslagen het grootste deel van de kosten vergoed. Als ouders met hoge- en middeninkomens door de nieuwe regeling straks meer geld overhouden, is de kans groot dat kinderopvangorganisaties hun tarieven juist gaan verhogen. Dat zou ouders met een lager inkomen harder raken.

Portegijs pleit voor een verlengd betaald ouderschapsverlof. ‘Daar zijn we in Nederland al niet royaal mee. Dat verschuift de keuze hoe arbeid en zorg gecombineerd kunnen worden naar later, als het kind iets ouder is, en ouders meer gewend zijn aan de nieuwe situatie. Dat maakt de kans groter dat de vrouw niet al te drastisch haar uren inkrimpt. Ook blijkt uit eerder onderzoek van ons dat 6 op de 10 mannen eigenlijk liever deeltijd zouden willen werken. Ook veel mannen zijn dus de dupe van de afslag die we met zijn allen hebben genomen.’