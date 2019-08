Vrouwen Saoedi-Arabië mogen reizen zonder toestemming man

De onderdrukking van vrouwen in de Arabische wereld

De Arabische wereld van de borreltafelpraat, waar mannen massaal vrouwen onderdrukken, die kon Midden-Oostencorrespondent Ana van Es nooit zo ontdekken. Tot ze in Jemen is voor een reeks verhalen over het door oorlog verscheurde land. In januari blikte ze terug op haar eigen ervaring als correspondent. ‘Zij blijft hier. Alleen.’

Voortaan worden vrouwen ingelicht als hun man van hen scheidt

Vrouwen in Saoedi-Arabië moeten sinds begin dit jaar per sms worden ingelicht als hun man van hen is gescheiden. Eerder wisten vrouwen vaak van niets, waardoor zij geen kans kregen om bijvoorbeeld alimentatie te vragen.

Een jaar geleden konden vrouwen in Saoedi-Arabië voor het eerst autorijden zonder de wet te overtreden.