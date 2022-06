Vrouwen niet bewust van risico’s menstruatiecup in combinatie met koperspiraaltje

Met het verwijderen van de menstruatiecup kan het spiraaltje meekomen. Beeld Elisa Maenhout

Bij de verwijdering van de menstruatiecup kan het spiraaltje uit de baarmoeder worden getrokken of dusdanig worden verplaatst dat het niet meer beschermt tegen zwangerschappen. Het grootste risico van een gedeeltelijke of volledige uitstoting van de koperspiraal is dat het onopgemerkt kan gebeuren. Vrouwen hebben dan geen effectieve anticonceptie meer, terwijl ze denken nog wel beschermde seks te hebben.

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (Mebi) van het RIVM kreeg in anderhalf jaar tijd vijftien meldingen van gedeeltelijke of volledige uitstotingen van de koperspiraal van vrouwen die ook een menstruatiecup gebruikten. Zes van hen zijn zwanger geraakt, het merendeel kwam pas achter de uitstoting toen hun menstruatie uitbleef en ze al in verwachting bleken te zijn. Het is waarschijnlijk een onderschatting van het daadwerkelijke aantal uitstotingen, omdat het op vrijwillige meldingen is gebaseerd.

Verkoopcijfers stijgen

Ook internationaal bestaan zorgen over de menstruatiecups. Een drie jaar durend Amerikaans onderzoek naar de effectiviteit van koperspiralen, registreerde ook hoe vaak bij cupgebruikers uitstotingen van het spiraaltje voorkwamen. Onder de meer dan duizend vrouwen die meededen aan het onderzoek bleek dat wie een menstruatiecup gebruikt drie keer zo veel kans loopt op uitstoting als vrouwen die tampons of maandverband gebruiken, blijkt uit een tussenstand gepubliceerd in het tijdschrift van het Amerikaanse College van Verloskundigen en Gynaecologen. Het onderzoek wordt naar verwachting later dit jaar afgerond, maar de eerste resultaten zijn wel een indicatie van het bestaan van de risico’s.

Van de Nederlandse vrouwen tussen de 16 en 49 jaar die seksueel actief zijn, gebruikt 3 procent een koperspiraal, blijkt uit cijfers van de Gezondheidsenquête onder 1.250 vrouwen van het CBS in samenwerking met het RIVM, Rutgers en Soa Aids Nederland. De koperen variant van het spiraaltje bevat geen hormonen waardoor vrouwen nog steeds ongesteld worden. Een bijwerking van die anticonceptie is dat menstruatieklachten, waaronder bloedverlies, heviger kunnen worden. Het gebruiken van een menstruatiecup is dan handig, omdat de cup meer bloed kan opvangen dan een tampon of maandverband. Een cup vangt 20 tot iets meer dan 30 milliliter bloed op, afhankelijk van het formaat. Een tampon of maandverband kan maar 5 tot 10 milliliter bloed opnemen.

Menstruatiecups zijn pas sinds een jaar of vijf te koop in Nederlandse drogisterijen en de producenten zeggen dat de verkoopcijfers stijgen. De siliconen cup is qua vorm en grootte vergelijkbaar met een eierdopje. De cup moet gevouwen de vagina in worden gebracht, waarna hij zich vanzelf uitvouwt. Door een licht vacuüm dat ontstaat bij het ontvouwen blijft het zitten. Het kan lang worden gedragen: gemiddeld tussen de vier en twaalf uur. Na het legen van de cup, kan hij opnieuw worden ingebracht. Een belangrijke reden waarom vrouwen overstappen naar de cup: het is een duurzaam alternatief voor andere menstruatieproducten. Ook is de cup relatief goedkoop: een menstruatiecup kost tussen de 10 en 25 euro en gaat een paar jaar mee.

Licht vacuüm

Populaire drogisterijen, zoals Kruidvat, Etos en Holland & Barrett, verkopen allemaal de menstruatiecups van het merk AllMatters, dat voorheen OrganiCup heette. Op de verpakking staat dat hun cup geschikt is voor spiraalgebruikers, maar dat het belangrijk is ‘om de zuigende werking eerst weg te nemen voordat je hem verwijdert’. AllMatters laat in een reactie weten deze informatie in een later stadium te hebben toegevoegd, nadat ze meldingen van gebruikers kregen over uitstotingen.

Kruidvat en Etos hebben naast AllMatters ook een huismerk menstruatiecup in de schappen liggen. Beide bijsluiters benoemen het dichtknijpen van de cup om het vacuüm op te heffen, voordat de cup wordt verwijderd. De drie merken adviseren vrouwen met een spiraaltje eerst hun huisarts of gynaecoloog te raadplegen om te kijken of de menstruatiecup voor hen geschikt is.

Niet alleen bij vrouwen die een menstruatiecup gebruiken komen uitstotingen van het spiraaltje voor. Met name in de eerste paar maanden na het plaatsen kunnen spiralen spontaan worden uitgestoten, bijvoorbeeld door verkeerde plaatsing. Het is daardoor niet zeker dat elke melding van een verplaatste of uitgestoten spiraal een direct gevolg is van het gebruik van de cup. Wel lijkt het erop dat het lichte vacuüm dat ontstaat bij het plaatsen van de cup in de vagina, het spiraaltje kan meezuigen bij het verwijderen ervan. Ook kunnen bij verwijdering de touwtjes van de koperspiraal, die een paar centimeter uit de baarmoedermond steken, per ongeluk worden vastgepakt en meegetrokken.

Fout door onwetendheid

Huisarts Marja-Liisa Hendriks kreeg een patiënt op haar spreekuur in Almere die dit meemaakte. ‘De vrouw vertelde dat ze bij het legen van het menstruatiebloed uit de cup per toeval iets zag glinsteren. Dat bleek haar koperspiraal te zijn’, zegt Hendriks. ‘Ze had niet gevoeld dat het spiraaltje uit haar baarmoeder was gekomen.’

Dit betekent niet dat vrouwen met een spiraaltje nooit meer veilig een menstruatiecup kunnen gebruiken, zegt gynaecoloog Wenche Klerkx, verbonden aan het St. Antoniusziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein. ‘Als het vacuüm echt goed wordt opgeheven, door de cup eerst een beetje in te knijpen voordat je hem naar beneden trekt, kun je een cup veilig blijven gebruiken.’ Ook adviseert Klerkx om altijd goed de inhoud van de cup te checken, voordat je die wegspoelt. Zo kunnen vrouwen het gelijk zien als het fout is gegaan en kunnen ze onbeschermde seks voorkomen. ‘Het gaat voornamelijk nog fout door onwetendheid.’

Om die onwetendheid te bestrijden is Klerkx samen met collega’s op eigen initiatief patiënten gaan waarschuwen. Ze heeft zelf een folder gemaakt die ze meegeeft aan patiënten die een spiraal laten plaatsen. Daar staat stap voor stap in beeld uitgelegd hoe patiënten de cup kunnen inbrengen en weer veilig kunnen verwijderen.