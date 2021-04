Vrouwen in het Zwitserse leger hoeven vanaf nu geen mannenondergoed meer te dragen

Zwitserse soldaten. Beeld Reuters

In Zwitserland is maar 1 procent van de militairen vrouw, de overheid wil dit aandeel opschroeven naar 10 procent in 2030. Op dit moment dragen alle soldaten hetzelfde uniform met hetzelfde ondergoed, dat slechts in een paar maten verkrijgbaar is. Vrouwelijke militairen dragen hierdoor onderbroeken die vaak te groot zijn en oncomfortabel zitten.

In april start defensie een test met twee sets ondergoed voor vrouwen. Kaj-Gunnar Sievert, woordvoerder van het Zwitserse leger, zei dat het om twee soorten ‘functioneel ondergoed’ gaat: een lange onderbroek voor de winter en een korte voor de zomer. Beha’s zijn geen onderdeel van de test.

Niet alleen het ondergoed wordt aangepast; het Zwitserse leger wil in 2022 een volledig vernieuwde uitrusting introduceren. Volgens Sievert is de huidige uitrusting ‘uit de tijd geraakt’. De kleding, rugtassen en beschermende vesten zijn sinds hun introductie in de jaren ‘80 nauwelijks aangepast. Parlementslid Marianne Binder wil dat er bij de modernisering ook gekeken wordt naar de uitstraling van de uniformen, vooral voor de vrouwelijke militairen. ‘Waarom zou het uniform niet comfortabel én leuk zijn?’, aldus Binder.

Majoor Tamara Moser, voorzitter van het project Het leger en de inclusie van vrouwen, benadrukte tegenover de Zwitserse nieuwssite Watson dat veel meer actie nodig is om het aandeel vrouwen in het leger te verhogen. ‘Het leger heeft sinds 2004 geen stappen gezet om de inclusie van vrouwen te verbeteren’, aldus Moser.

Vrouwenkiesrecht

Op het gebied van gendergelijkheid loopt Zwitserland achter op veel Europese landen. Tot 1971 waren vrouwen uitgesloten van kiesrecht, zowel actief als passief, en pas in 1990 voerde de laatste deelstaat het vrouwenkiesrecht in. Toen het huidige legeruniform werd geïntroduceerd, hadden Zwitserse vrouwen nog toestemming nodig van hun man om een bankrekening te openen. Sinds 1991 hebben slechts acht vrouwen in de regering gezeten; ook het aandeel vrouwen in de top van het bedrijfsleven is laag. De afgelopen jaren gingen Zwitserse vrouwen massaal de straat op om te demonstreren voor gelijke behandeling.

In Nederland maken vrouwen ongeveer 10 procent uit van het leger. Nederlandse militairen mogen zelf bepalen welk ondergoed zij onder hun uitrusting dragen. Vrouwen kunnen jaarlijks twee sportbeha’s declareren bij defensie. Er is een flink assortiment aan vrouwenkleding beschikbaar, maar het uniform laat nog geregeld te wensen over. Daarom is er een klankbordgroep voor vrouwelijke soldaten die defensie adviseert over de gewenste aanpassingen. Zo werd pas in 2015 het eerste badpak toegevoegd aan de uitrusting.