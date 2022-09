Vrouwen in Afghanistan rebelleren tegen een bestaan in de marge

Een man deelt brood uit aan bedelende vrouwen en kinderen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

In de smalle onverharde straatjes in een buitenwijk van Kabul komen twee tienermeisjes aanlopen. Met een zwarte hoofddoek om de smalle schouders en een stapel schoolboeken onder de arm schieten ze schichtig door een poort. Binnen in een lieflijke binnentuin, waar pasgeboren kittens rondrennen tussen de bloemen, wacht hun 18-jarige juf Maryam hen op voor clandestiene lesuren. Ja, zij is zich bewust van het risico dat de Taliban hen betrappen, maar dat neemt ze voor lief: ‘Het is onze toekomst die hier op het spel staat.’

Het klaslokaaltje is met zeildoeken aan het zicht onttrokken. Er zitten vijftien meisjes aan een tafeltje op de grond, ijverig gebogen over hun scheikundeboeken. Om de beurt lezen ze passages voor terwijl juf Maryam instructies schrijft op een whiteboard. Veel meisjes zijn losjes gekleed, met een tuniek tot op de knieën, soms zelfs met jeans eronder, en hun hoofddoek ver achter op het haar gezakt. Het initiatief voor het verborgen schooltje werd vijf maanden geleden geboren, nadat de Taliban afgelopen maart, tot ontsteltenis van de hele wereld, had bekend gemaakt dat middelbare scholen voor meisjes definitief dicht bleven.

Meisjes moed geven

Zo’n veertig tot vijftig meisjes tussen de 13 en 16 jaar oud trotseren dagelijks de patrouilles van de Taliban en nieuwsgierige buren om hier, verdeeld in drie verschillende leeftijdsgroepen, een uur les te krijgen. Het buitenlandse bezoek krijgt pas op het laatste moment de locatie van het schooltje doorgestuurd, waarna het omzichtig naar binnen wordt geloodst en de auto wordt weggestuurd om geen pottenkijkers te trekken. Een volwaardige opleiding is het natuurlijk niet, geeft Maryam toe. Maar, zo voegt ze er strijdvaardig aan toe: ‘Zo bieden we deze meisjes in elk geval perspectief op een toekomst en moed om zich tegen dit grandioze onrecht te verzetten.’

De 17-jarige Faiza, gekleed in spijkerbroek en met blauwe nagellak op haar vingers, is dolblij dat ze hier verder mag leren. Ze mist haar school, haar vriendinnen, de leerkrachten en vooral de hoofdonderwijzeres. ‘Ik was zo verdrietig toen ik hoorde dat de scholen toch niet opengingen. De Taliban hadden het beloofd, maar ze hebben hun belofte gebroken.’ Hoewel biologie haar lievelingsvak is, wil ze later advocaat worden, net als haar vader. En dan naar Amerika, mijmert ze. ‘Ik heb gehoord dat alles daar zo groot is en dat alles goed is.’

Toen de Taliban vorig jaar op 15 augustus abrupt de macht overnamen, leek het er even op dat ze zich van een iets minder fundamentalistische kant jegens vrouwen zouden laten zien, maar die hoop bleek dit voorjaar ijdel. Ook in het Afghanistan van 2022 laten de Taliban geen ruimte voor vrouwen in het openbare leven, net als ruim twintig jaar geleden, voordat de Amerikanen het land kwamen ‘bevrijden’ van de streng-islamitische machthebbers. Meisjes mogen na hun 12de niet meer naar school, vrouwen mogen vrijwel niet meer studeren of werken – zeker niet in gezelschap van mannen. Zonder mannelijke begeleider, een mahram, is het vrouwen en meisjes überhaupt niet toegestaan zich op straat te vertonen, en zijn ze verplicht een gezichtsbedekkende boerka of op zijn minst een zwarte lange overjurk en bijpassende hijab te dragen.

Maar op deze zomerse ochtend lijken weinig vrouwen zich daar iets van aan te trekken. Ze winkelen in groten getale op Mandawi, de grootste bazaar van Kabul. Tussen de stalletjes met blinkende sieraden, cosmetica, ondergoed, schoenen en hoog opgetaste kruiden en geurende specerijen tonen de vrouwen en meisjes hun voorzichtige rebellie. Hun hoofddoeken zijn niet zwart, maar kleurrijk en vallen los over het haar, de verplichte ‘mahram’ is in geen velden of wegen te bekennen.

Dweilen met de kraan open

Een enkele keer houdt de zedenpolitie de vrouwen staande om ze te sommeren terug te keren in de voorgeschreven zwarte kleding, maar het lijkt dweilen met de kraan open. Dit is Kabul. In tegenstelling tot het grotendeels conservatieve platteland van Afghanistan, waar vrouwen van oudsher meer gewend zijn aan een leven achter gesloten deuren, laten de vrouwen in de verwesterde hoofdstad zich hun verworvenheden niet zo makkelijk afpakken.

Mandawi, de grootste bazaar van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Beeld Nava Jamshidi

De 45-jarige Shazia kijkt trots naar de blinkende nepgouden ring aan haar vinger die ze zojuist voor zichzelf heeft gekocht. Een vrouw moet er mooi uitzien, vindt ze, ook al heeft niemand in haar familie nog een inkomen. Shazia, verzorgd gekleed in een modieuze groene jurk met bijpassende sjaal losjes om haar haren, verloor haar baan als onderwijzeres op een middelbare school omdat tienermeisjes van de Taliban immers niet meer naar school mogen. Shazia’s man verloor eveneens zijn baan omdat hij militair was onder de vorige regering en ook haar zoon zit werkloos thuis. Ze hebben al hun spaargeld opgemaakt en moeten nu hun bezittingen beetje bij beetje verkopen om te overleven. ‘We hebben zelfs het tapijt verkocht en zitten nu op dekens. Ik weet echt niet waar dit heen gaat.’

Shazia probeert de schijn op te houden en de Taliban met zijn ‘idiote regels’ zoveel mogelijk te negeren, vertelt ze beneden op de ondergrondse verdieping van de drukke markt, buiten het zicht van de zedenpolitie ‘Ik had nieuwe kleren nodig, dus dan ga ik gewoon de straat op. Ze zijn wel tweedehands. Kijk maar, hoe armoedig’, zegt ze terwijl ze de inhoud van haar blauwe plastic tasje laat zien. Achter haar is een opstopping ontstaan van vrouwen en meisjes die zich verscholen tussen de marktkramen ook veilig wanen voor de Taliban en hun gal willen spuwen tegen de buitenlandse verslaggever. Allemaal vertellen ze hetzelfde: hoe ze de Taliban vervloeken om wat hun is afgenomen.

Economie in een vrije val

De uitsluiting van vrouwen uit het publieke leven treft niet alleen de vrouwelijke bevolking in hun hart en ziel, maar duwt ook de economie verder de afgrond in. De Afghaanse economie raakte in een vrije val na de machtsovername door de Taliban vorig jaar omdat internationale donors als sanctie de geldkraan – goed voor 70 procent van de overheidsuitgaven – abrupt dichtdraaiden. Salarissen werden niet meer uitbetaald en talloze mensen verloren hun baan boven op de al door de Taliban ingezette ontslaggolf van vrouwen en andere ‘afvalligen’ die voor de vorige overheid hadden gewerkt. Door de bezuinigingen en de ‘zuivering’ van de publieke sector had niemand meer geld voor dagloners, diensten of boodschappen.

De grotendeels informele Afghaanse economie kwam zo piepend en krakend tot stilstand, met als gevolg dat momenteel driekwart van de Afghaanse gezinnen moeite heeft om eten op tafel te krijgen. Voor miljoenen volwassenen en kinderen dreigt acute hongersnood.

Nu vrouwen niet meer mogen werken, zijn veel gezinnen letterlijk veroordeeld tot de bedelstaf. Wie geen werkende man heeft – en dat zijn er door de ingestorte economie veel – zit immers zonder inkomen.

De tengere vrouwelijke ijsverkoper Sonya (28) op de bazaar is daarom een opmerkelijke verschijning. Met een zwarte sluier voor haar gezicht duwt ze de zware ijscokar voort. De Taliban laten haar tot haar eigen verwondering redelijk met rust en bij de ijsproducent heeft ze net zo lang gezeurd en gehuild tot ze de baan kreeg, vertelt ze. Wat moest ze anders om haar drie kinderen te voeden? Haar man is, zoals zovelen in het opium producerende Afghanistan, verslaafd aan heroïne en uit hun leven verdwenen.

IJsverkoper Sonya (28) is een van de weinige vrouwen die erin slaagt geld te verdienen. Ze is alleenstaande moeder van drie kinderen.Carlijne Visser Beeld Nava Jamshidi voor de Volkskrant

Over werkende vrouwen in de private sector heeft de Taliban weinig te zeggen, behalve dat zij niet samen met mannen in een ruimte mogen werken. Sonya, die naar eigen zeggen net genoeg verdient om niet te verhongeren, is dus als micro-ondernemer tussen de regels door geglipt.

Maar de private sector in Afghanistan stelt na decennia van oorlog weinig voor. Amina (30), een alleenstaande moeder die de bazaar bezoekt met haar 8-jarige dochter, is een van de weinige gelukkigen die met haar baan bij een Russisch telecombedrijf zichzelf, haar ouders en haar studerende broer kan onderhouden. ‘Maar het leven in Afghanistan is nu te zwaar voor vrouwen’, appt ze later op de dag. Kunnen we haar alsjeblieft helpen om Afghanistan uit te komen?

Weg uit Afghanistan

Vrijwel alle vrouwen met een beetje opleiding willen maar één ding: weg uit Afghanistan, het vaderland waarvan ze zo veel houden, maar dat nu als een gevangenis voelt. De 25-jarige onderwijzeres Farzan solliciteert zich suf naar studiebeurzen in het buitenland, maar tot nog toe vergeefs. Haar vrijheid en levensvreugde zijn haar afgenomen, vertelt ze in de speciale voor mannen afgeschermde familiekamer van een restaurant – een van de nieuwe regels van de Taliban. Onder strikte geheimhouding stemde ze erin toe om hier samen met haar vriendin Sorya (23) naartoe te komen. Ze verschijnen beiden in de vereiste zwarte kleding die ze ‘haten’, al hebben ze er met de juiste stoffen en combinaties toch een modieus geheel van weten te maken.

De vriendinnen hebben weliswaar een baan – Sorya als lerares op een lagere school en Farzan schopte het op haar 25ste zelfs tot assistent-hoogleraar aan de universiteit, omdat de meerderheid van de docenten het land uit is gevlucht na de komst van de Taliban – maar dat is dan ook het enige dat hun rest. Bovendien, zegt Farzan, ‘als er straks geen meisjes meer instromen van de middelbare school naar de universiteit, ben ik mijn baan voorgoed kwijt. Verder mogen we nu al niets meer; niet meer alleen op straat, niet meer naar de sportschool, niet meer naar het park. Ik heb mijn mannelijke vrienden al een jaar niet meer gezien’, verzucht Farzan als ze haar smoothie van de ober aanneemt.

Haar vriendin Sorya, een ondeugend ringetje in de neus en lange oorbellen onder haar voile zwarte sjaal verstopt, heeft het gevoel dat ze langzaam stikt. ‘Ik ben fan van Blackpink (een populaire Zuid-Koreaanse meidengroep, red.)’, vertelt ze. ‘Ik kan het niet helpen om mijn leven te vergelijken met dat van hen; als ik me realiseer dat zij even oud zijn als ik en dat zij alles kunnen en ik niets, word ik wanhopig.’

Druk om te trouwen

De druk om te trouwen neemt toe, maar daar zien Farzan en Sorya huizenhoog tegenop. Ze willen alleen trouwen uit liefde, maar omdat ‘de hele wereld’ – vader, ooms tot aan de verste neven – toestemming voor een huwelijk moet geven, zien ze dat niet gebeuren. ‘Wij, vrouwen en meisjes, hebben hier niets meer in te brengen.’

In de late namiddagzon voor een bakkerij, in het stadscentrum, wachten tientallen vrouwen gehurkt op de stoep met hun kinderen tot een weldoener brood voor ze koopt. Het is een dagelijks ritueel geworden in Kabul sinds de Taliban aan de macht zijn. Hun mannen zijn gevlucht, dood, verslaafd of hebben hun baan verloren. ‘Het is vreselijk vernederend om te moeten bedelen’, zegt de 28-jarige Sadaf, ‘maar we kunnen niet anders. Mijn man werkte bij een supermarkt, maar niemand heeft nog geld om hem te betalen. Ik draag een boerka om niet herkend te worden, zo erg schaam ik me.’

De vrouwen zijn bang om opgepakt te worden, bedelen is immers verboden. Maar gezien het grote aantal bedelaars in de stad lijkt de Taliban, het op een enkele razzia na, te hebben opgegeven. Bij vrijwel elke uitgaande weg in de stad zitten de onherkenbare bergjes mens in blauwe boerka op het versleten asfalt naast de door zwaarbewapende Taliban bemande checkpoints. Een kind op schoot, de hand hulpeloos opgestoken naar de passerende automobilisten.

Hoewel de Taliban overal zichtbaar aanwezig zijn, treden ze lang niet altijd op. Het is die onvoorspelbaarheid die de vrouwen van Kabul vrezen en als zo beklemmend ervaren. Onderwijzeres Farzan wil pas na lang aandringen het buitenlandse bezoek ontvangen in haar ouderlijk huis, waar ze nu noodgedwongen haar dagen slijt. Farzan, deze keer gekleed in een felgekleurde tuniek en losvallende paarse hoofddoek, heeft van een deel van haar kamer een atelier gemaakt. Haar verfspullen heeft ze goed verstopt in een kast. ‘Toen de Taliban hier een keer binnenvielen, heeft mijn vader mijn gitaar kapotgemaakt, uit angst dat ze mij zouden oppakken’, lacht ze schamper. ‘Artiest zijn mag natuurlijk niet.’ Op haar laptop, die ze bij de inval op het dak had verstopt, toont Farzan haar portfolio als beeldend kunstenaar terwijl haar moeder thee met snoepjes serveert.

In de veilige omgeving van Farzans huis klaagt vriendin Sorya over de verstikkende sociale controle die elke ontsnapping aan de Taliban-regels onmogelijk maakt. ‘Iedereen kijkt hier naar elkaar. Als de buren of kennissen hun dochters binnenhouden, doen anderen dat ook. Bang om verraden te worden of als ongelovige te worden bestempeld. Daarom durft mijn vader mij ook niet naar het buitenland te laten gaan.’

In tegenstelling tot Farzan kreeg Sorya tot drie keer toe een studiebeurs aangeboden. Ze kon naar Duitsland, Frankrijk of dichterbij, naar Iran, maar voor haar conservatieve vader is een verblijf in het buitenland voor een meisje alleen onbespreekbaar. ‘Ik probeer er maar niet te veel aan te denken en concentreer me op mijn hobby’s’, verzucht ze. ‘Maar ik huil heel veel.’ Farzans moeder knikt meewarig. ‘Ze zijn allemaal gek, die mannen.’

‘Godzijdank hebben we nog wifi’ Nasrin (29) is journalist en werd ontslagen omdat ze voor de vorige regering werkte: ‘Al mijn vriendinnen zijn naar het buitenland, zelfs de meest onbetekenende journalisten is het gelukt te vluchten. Als je hun vraagt hoe het ze is gelukt weg te komen, zeggen ze niks of ze sturen links met verouderde informatie door. Ik gun ze allemaal een toekomst in het buitenland, het zijn mijn zusters, maar ik voel me ook erg verraden door hen. ‘Ik kon worden geëvacueerd door een Franse ngo, maar ik wilde niet zonder familie vertrekken. Achteraf had ik moeten gaan, want nu de aanwezigheid van de Taliban permanent is, heb ik hier geen toekomst meer. Ik ben drie maanden ziek geweest van ellende toen ik dat besefte. Daarna werd ik depressief en kwam kilo’s aan. Twee maanden geleden zeiden mijn broers tegen me dat het zo niet langer kon en dat ik eropuit moest om werk te zoeken. Maar je krijgt hier geen werk vanwege je talenten, maar alleen omdat je de juiste mensen kent. ‘Toen ben ik maar andere dingen gaan doen om de tijd door te komen. Ik sta elke dag om 6.30 uur op om podcasts te luisteren of te lezen, om 9 uur ga ik naar de sportschool en daarna ga ik weer Turks en Engels leren. Godzijdank hebben we nog wifi, zodat ik films en YouTube kan kijken voor mijn Engels. Tussendoor help ik mijn zusjes met hun huiswerk en ’s avonds leer ik mezelf computertechnologie en ga ik maar een beetje tekenen en schilderen. ‘Mannen haten ons echt omdat we opgeleid zijn en open minded. Ze weten dat we als we kunnen werken en ons eigen inkomen verdienen, we ze dan kunnen verlaten. Zelfs je buren kijken je vol afschuw aan, omdat ze denken dat je een ongelovige bent. Niet alleen de Taliban, maar vrijwel alle Afghaanse mannen denken zo. Deze mentaliteit gaat nooit veranderen.’

‘Ik werd door de Taliban uitgescholden voor hoer en ongelovige’ Ghazal (27) werkte voor een VN-organisatie: ‘Ik heb de dag voor de explosie (als gevolg van de aanslag van Islamitische Staat, red.) bij de luchthaven gestaan tussen al het gedrang om weg te komen. We waren door de buren gewaarschuwd dat de Taliban me zochten omdat ik voor de VN werkte en als vrouw samen met mannen had gewerkt. We hadden gehoord dat iedereen die gevaar liep, zou worden geëvacueerd. Na de explosie durfde ik niet meer. Ik was heel bang. De Taliban hebben amnestie beloofd, maar ik durfde niet zonder boerka het huis uit. ‘Ik ben snel een paspoort gaan regelen om weg te komen, maar de Taliban hebben me vreselijk behandeld. Ik werd uitgescholden voor hoer en ongelovige, en heb zes maanden moeten wachten. Maar ik kreeg mijn paspoort tenminste omdat ik Pashtun ben, de Hazara en Tadzjieken (etnische minderheden in Afghanistan, red.) kregen niets. Het zijn echt racisten. ‘Nu zit ik hier vast en heb niets meer, de ngo’s zijn ons vergeten. Mijn hele familie is haar werk kwijt, we worden onderhouden door een broer in Duitsland. Ik ben vorig jaar verloofd met een Afghaan die in Wenen woont. Volgens mij is hij heel leuk, we hebben twee jaar met elkaar geschreven. We gaan ons trouwfeest in Iran houden en daarna ga ik naar Wenen, waar ik hoop verder te kunnen studeren. Ik houd van Afghanistan, maar voor vrouwen is hier geen leven meer. Ik voel me een vreemdeling in mijn eigen land.’