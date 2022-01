Vrouwen doen in BOOS verhaal over misbruik bij The Voice, aangifte tegen Ali B voor verkrachting

Decor van het tv-programma The Voice, waar achter de schermen sprake zou zijn geweest van seksueel misbruik. Beeld ANP Kippa

Het BNNVara-programma BOOS van Tim Hofman schetst op basis van enkele tientallen getuigenissen van vrouwen die in de uitzending anoniem blijven een beeld van het grensoverschrijdende gedrag. Een deel van deze getuigenissen gaat over Ali B, de langstzittende coach bij de talentenjacht.

Hij zou bij meerdere vrouwen hebben aangedrongen tot seks, ze ongevraagd hebben gezoend en seks hebben gehad met meerdere vrouwen. De vrouw die aangifte heeft gedaan vertelt dat hij haar na een rondleiding in de studio begon te zoenen, waarna ze verstijfde en hij seks met haar had.

Een andere vrouw vertelt dat, terwijl zij een bekende orale seks gaf in de douche, Ali B binnenkwam en met zijn vingers bij haar binnendrong. Daarna heeft hij haar ‘gepusht’ ook hem te pijpen. Zij heeft eveneens aangifte gedaan.

Ali B ontkent met klem dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. ‘Op de paar roddels en insinuaties die BOOS verder heeft verzameld, die grotendeels ‘van horen zeggen’ zijn, kan ik onmogelijk reageren’, verklaart hij. ‘Dit is kwaadsprekerij zonder dat mij duidelijk is waartegen ik mij moet verdedigen.’ Hij stelt het niet relevant te vinden of hij seksuele contacten had met kandidaten.

Marco Borsato

Negentien van de getuigenissen in BOOS gaan verder over Jeroen Rietbergen, bandleider bij The Voice. De jonge vrouwen vertellen hoe hij continu seksueel getinte opmerkingen maakte, en ongewenst seksueel getinte berichten en foto’s van zijn geslachtdeel stuurde.

Verder zou Marco Borsato, coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids, onder meer de billen van een minderjarige kandidaat hebben betast, zo vertelt ze anoniem, met vervormde stem. Tegen Borsato lopen twee strafrechtelijke onderzoeken naar onzedelijk gedrag.

Daarnaast verklaren vijftien mensen dat een niet nader genoemde regisseur van The Voice of Holland achter de schermen geregeld ongepaste opmerkingen zou hebben gemaakt en zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenste handtastelijkheden.

Reactie John de Mol

John de Mol zegt de verhalen van de vrouwen uit BOOS serieus te nemen en stelt tegenover Hofman ‘in shock’ te zijn. ‘Ik voel me absoluut verantwoordelijk. Dat wil niet zeggen dat ik het heb gezien of het onder het tapijt heb geveegd. Of dingen goed heb gevonden die niet goed gevonden hadden moeten worden.’

Hij werd in april 2019 op de hoogte gebracht van een klacht over ongepaste appjes door zijn zwager Jeroen Rietbergen. ‘Ik heb me moeten inhouden om hem niet plat op zijn bek te slaan.’ Hij zou Rietbergen hebben medegedeeld dat als hij nog één letter zou appen naar een vrouw bij het programma, hij hem ‘er met kop en kont’ beet zou pakken om hem eruit te gooien.

De Mol zegt niet op de hoogte te zijn geweest van verdere misdragingen. Volgens hem zijn er voldoende mogelijkheden voor vrouwen om zich te melden.

Beerput

De beerput over het grensoverschrijdende gedrag achter de schermen van The Voice ging zaterdagochtend al open. Toen maakte RTL bekend de uitzendingen van het door John de Mol bedachte The Voice of Holland, een van de populairste programma’s van het afgelopen decennium, op te schorten.

Rietbergen stapte hierna op en leverde een verklaring af aan RTL Boulevard, waarin hij erkende dat hij seksuele relaties heeft met bij het programma betrokken vrouwen. ‘De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien. Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen.’ Linda de Mol, de zus van John, zei twee dagen later dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken.

Na de verklaring van RTL sijpelden al snel verhalen naar buiten over vunzige opmerkingen die Rietbergen zou hebben gemaakt. Zo zou hij aan een 18-jarige deelnemer hebben gevraagd om op een andere plek te staan, zodat hij naar haar ‘kont kon blijven kijken’.

Aangifte

Op maandag zei oud-kandidaat Nienke Wijnhoven in de talkshow Beau dat Rietbergen bij haar begon te ‘voelen’. Ze was toen 19 jaar. Op woensdag werd bekend dat Wijnhoven daar aangifte van zou gaan doen.

Anouk zei niet meer terug te keren als coach, ze noemde het programma een ‘corrupte bende’. RTL zette ook The Voice Kids en The Voice Senior voor onbepaalde tijd stop. Sponsors als T-Mobile en Lidl trokken zich terug – de best bekeken talentenjacht van Nederland is een besmet merk geworden. Het is dan ook de vraag of het programma, dat in 180 landen wordt uitgezonden, ooit nog te zien zal zijn in het land waarin het ooit werd bedacht.