Vrouwen beschuldigen dirigent Concertgebouworkest in Washington Post van seksueel overschrijdend gedrag

Daniele Gatti, chef-dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam, wordt in de Amerikaanse krant de Washington Post door twee vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou ze tegen hun zin in gezoend en betast hebben.

Chef-dirigent van het Concertgebouworkest Daniele Gatti. Foto anp

De incidenten waarover de vrouwen vertellen speelden zich af in 1996 en 2000. De Italiaanse dirigent is sinds 2016 werkzaam in Amsterdam.

De Amerikaanse sopraan Alicia Berneche (destijds 24) zegt dat Gatti (toen 34) haar in 1996 een extra oefensessie aanbod. Ze liep met hem mee naar zijn kleedkamer. Daar zou Gatti zijn tong in haar mond ‘geduwd hebben’ en haar billen gegrepen hebben. Een andere sopraan zou vier jaar later een vergelijkbare ervaring met de dirigent gehad hebben.

Gatti laat in de Washington Post via een woordvoerder weten verbaasd te zijn over de aantijgingen. ‘Als ik iemand benaderde, heb ik dat altijd gedaan in de volledige overtuiging dat de interesse wederzijds was. De genoemde feiten hebben lang geleden plaatsgevonden, maar als ik iemand heb beledigd, bied ik mijn oprechte excuses aan.’

De aantijgingen jegens Gatti maken deel uit van een groot onderzoeksverhaal van de Washington Post naar #metoo in de klassieke muziek. De krant sprak met meer dan vijftig muzikanten die zeggen slachtoffer te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om ervaringen variërend van seksuele intimidatie tot aanranding. Op elk niveau: van de plaatselijke muziekdocent tot internationaal bekende muzikanten.