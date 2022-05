Vrouwelijke activisten in Frankrijk stellen seksisme en seksueel geweld in de politiek aan de kaak

Deze week demonstreerden activisten in Parijs tegen de ‘regering van schaamte’. In februari richtten zij het Observatorium voor seksistisch en seksueel geweld in de politiek op in de hoop dat de #MeToo-beweging ook daar eindelijk serieus wordt genomen. Beeld ANP / Zuma Press

Amper een dag nadat de nieuwe Franse regering was benoemd lag Damien Abad, de kersverse minister van Solidariteit en Mensen met een handicap, al onder vuur. Onderzoeksplatform Mediapart publiceerde afgelopen zaterdag het verhaal van twee vrouwen die hem beschuldigen van verkrachting, respectievelijk in 2010 en 2011. Een van hen had in 2017 een aanklacht ingediend, maar de zaak werd geseponeerd. De andere klacht wordt voorlopig niet onderzocht omdat die anoniem is.

Abad ontkende de beschuldigingen, en zei niet in staat te zijn iemand te verkrachten vanwege zijn handicap. De minister lijdt aan arthrogryposis, een aandoening die de gewrichten aantast.

Deze week demonstreerden activisten in Parijs tegen de ‘regering van schaamte’, onder aanvoering van een groep politiek actieve vrouwen. In februari richtten zij het Observatorium voor seksistisch en seksueel geweld in de politiek op in de hoop dat de #MeToo-beweging ook daar eindelijk serieus wordt genomen. Nog steeds komen mannen die aangeklaagd of zelfs veroordeeld zijn voor huiselijk geweld, aanranding of verkrachting terecht op politieke posten, en dat moet volgens hen afgelopen zijn. Vooral door media-aandacht te vragen voor aanklachten en veroordelingen van (kandidaat-)politici hoopt het Observatorium daarin verandering te brengen.

‘Sinds 2016 houd ik me bezig met dit vraagstuk. Intussen weet ik heel goed dat politieke partijen niets doen als dit soort zaken intern blijft’, zegt Mathilde Viot, medeoprichter van het Observatorium en parlementair ondersteuner van de radicaal-linkse partij La France Insoumise. ‘Alleen de media kunnen hierin beweging brengen.’

Excuus van niets

De zaak rondom Abad onderstreept dit nog maar eens, zegt Viot. Nog voordat Mediapart over de beschuldigingen publiceerde, deelde een van de vrouwen haar verhaal met het Observatorium. Ze verzocht het anoniem door te sturen aan Macrons partij Renaissance, waarbij Abad zich recentelijk aansloot, en aan Les Republicains, waarvan hij tot voor kort lid was. ‘Dat hebben we enkele dagen voor Abads benoeming gedaan. We kregen geen gehoor. Nu zeggen ze dat ze de mail niet hebben ontvangen. Een excuus van niets.’

De protesten tegen Abad zijn niet de eerste actie van het Observatorium. Onlangs voerden ze campagne tegen Jérôme Peyrat, een voormalig adviseur aan het Élysée die voor Macrons partij kandidaat zou zijn bij de parlementsverkiezingen in juni. Peyrat werd in 2020 veroordeeld voor huiselijk geweld. Intussen heeft hij zich teruggetrokken. Op dezelfde manier verhinderde publieke druk dat twee andere parlementariërs van Renaissance, beiden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zich opnieuw kandidaat stelden.

Bij Abad loopt het anders. Macron heeft niet op de zaak gereageerd, maar regeringswoordvoerder Olivia Grégoire zei dat de minister in functie blijft en het aan justitie is de waarheid vast te stellen. Het doet denken aan Macrons aanpak in een vergelijkbare zaak: in 2020 benoemde hij Gérald Darmanin tot minister van Binnenlandse Zaken, ondanks een nog lopende zaak tegen hem wegens verkrachting. Ook toen werd gedemonstreerd voor Darmanins aftreden, maar Macron verdedigde zijn ‘recht op het vermoeden van onschuld’. De zaak werd begin dit jaar gesloten zonder vervolging.

Dubbelhartigheid

De activisten verwijten Macron dubbelhartigheid; de president zegt net als bij zijn eerste ambtstermijn de strijd tegen geweld tegen vrouwen tot prioriteit te maken. ‘Maar de solidariteit tussen mannelijke politici is hallucinant’, zegt Viot. ‘Macron beschermt Abad zoals hij eerder deed bij Darmanin. Bij voormalig Milieu-minister Nicolas Hulot zag je hetzelfde (de ex-minister werd door vier vrouwen van aanranding en verkrachting beschuldigd, red.).’

Viot noemt de Franse visie op politiek bedrijven ‘heel viriel’. Dominante mannen zouden floreren in een omgeving die ‘sterk gericht is op permanent conflict, elkaar bevechten. Seksistisch zijn helpt.’ Als voorbeeld noemt ze een politiek diner dat ze had met een groep mannen. ‘Ik wil je huid aanraken, je haren strelen – heb ik nog het recht om dat te zeggen?’, had een van hen tegen haar gezegd. ‘Het doel was duidelijk. De anderen aan het lachen maken, de onderlinge mannelijke solidariteit versterken.’

Tegenstanders verwijten de vrouwen achter het Observatorium, die voornamelijk voor linkse partijen actief zijn, vooral oppositie te voeren tegen Macron. Toen kandidaat-parlementslid Taha Bouhafs van La France Insoumise door zijn ex-vriendin werd beschuldigd van seksueel geweld greep het Observatorium niet in. ‘Zijn kandidatuur werd ingetrokken voordat de zaak publiek werd’, zegt Viot die voor dezelfde partij werkt. ‘Anders hadden we hem even hard aangepakt.’

Een onafhankelijke instantie zou voortaan aankomend politici moeten screenen op seksueel wangedrag, bepleit het Observatorium. ‘In het bedrijfsleven kun je iemand die van seksueel geweld wordt beschuldigd tijdelijk op non-actief stellen zolang het onderzoek loopt’, zegt Viot. ‘Waarom doen we dat niet als het een minister betreft? Abad zou op zijn minst geschorst moeten worden. Maar er staat te veel op het spel. Als ze hem op non-actief stellen, raakt dat ook de positie van Darmanin.’