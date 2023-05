Vrouw verdacht van in scene zetten stalking van haarzelf, vermeende stalker zat vermoedelijk ten onrechte vast

Beeld ANP

Sanne S. kende de vermeende stalker Berry de R. sinds 2017, toen ze stage liep bij een psychiatrische instelling waar hij patiënt was. Destijds zou hij geobsedeerd zijn geraakt door S. en haar zijn gaan stalken. Hij zou haar hebben opgewacht, uitgescholden en bedreigd via sms-berichten, en hij zou bij haar thuis ramen hebben ingegooid.

In 2019 werd De R. veroordeeld tot een jaar cel waarvan drie maanden voorwaardelijk. Ook moest hij een schadevergoeding betalen aan S. en een behandeling ondergaan in het Pieter Baan Centrum. De R. ontkende altijd te hebben gedaan waarvoor hij is veroordeeld.

Over de auteur

Joram Bolle is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Na zijn vrijlating gingen de stalkingpraktijken door, beweerde S., die daarop hulp inriep van het tv-programma Zeeman Confronteert. Het programma kon echter geen bewijs vinden dat de stalking, zoals het opwachten van S., had plaatsgevonden. Uit de uitzending bleek verder dat S. zichzelf sms-berichten had gestuurd uit naam van De R.

Na aandringen van journalist Thijs Zeeman gaf S. in de uitzending toe dat zij achter haar eigen stalking zat. Ze maakte gebruik van software om met het nummer van De R. de gewraakte berichten te versturen.

Het OM besloot na de uitzending in de zaak te duiken. S. zat zelf achter de stalking vanaf 2017, dus nog voor de veroordeling van De R., aldus het OM in een verklaring aan RTL Boulevard. ‘Wat het OM betreft, is wettig en overtuigend te bewijzen dat zij in 2017 valse aangiftes heeft gedaan en dat ze in 2017 misbruik heeft gemaakt van de identiteit van de veroordeelde.’

Herzieningsverzoek

De advocaat van De R. laat in een reactie aan RTL Boulevard weten dat dit ‘een eerste stap naar gerechtigheid is’. Maar met de vervolging van S. is de veroordeling van De R. nog niet weg. Daarvoor is een stap naar de Hoge Raad nodig. Als die groen licht geeft voor herziening, wat na een onherroepelijke veroordeling kan als zich nieuwe feiten aandienen, moet een gerechtshof zich opnieuw over de zaak buigen.

Dat herzieningsverzoek zal snel worden ingediend, aldus de advocaat. Het OM kan ook zo'n verzoek indienen, maar heeft daar nog geen besluit over genomen. Wel zegt het OM dat er waarschijnlijke sprake is van een dwaling: ‘Op basis van het onderzoek dat er nu ligt, als je kijkt naar het dossier en het bewijs, lijkt het er sterk op dat de veroordeling van de veroordeelde ten onrechte is geweest.’