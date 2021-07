Vrouw van Belgische ambassadeur in Zuid-Korea slaat opnieuw toe met vechtpartij

Camerabeelden van het eerdere incident van Xiang Xueqiu, toen zij in april een winkelmedewerker sloeg. Beeld Screenshot

In april sloeg Xiang winkelpersoneel in het gezicht nadat ze onterecht verdacht werd van diefstal. De ophef over dat incident was groot, met name omdat Xiang een beroep deed op diplomatieke immuniteit in verband met de functie van haar man. Die immuniteit werd daarna gedeeltelijk opgeheven om de politie in staat te stellen het incident te onderzoeken. Daar is geen aanklacht uit voortgekomen.

De ambassadeur bood namens zijn vrouw, die kort na het incident met een beroerte in het ziekenhuis werd opgenomen, excuses aan. Dat hielp niet: Zuid-Koreanen waren niet alleen woest dat Xiang haar machtspositie probeerde te gebruiken om aan vervolging te ontkomen, het feit dat ze van Chinese afkomst is en de verhoudingen tussen Beijing en Seoul de afgelopen jaren zijn verslechterd, hielp ook niet mee. Online petities riepen op tot onmiddellijke uitzetting van het diplomatieke paar.

De positie van Lescouhier werd zo onhoudbaar dat het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken hem ontsloeg, door hem vervroegd in zijn derde jaar als ambassadeur terug te halen ‘in het belang van de bilaterale betrekkingen’.

Die zullen niet opknappen van dit tweede schandaal, waarbij Xiang uithaalde naar een straatveger in een park in het centrum van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Eerst koelde Xiang haar woede op de lunchbox van de straatveger. Toen de man daar iets van zei, sloeg ze hem in het gezicht. Daarna gingen straatveger en ambassadeursvrouw elkaar te lijf, tot de politie hen uit elkaar haalde.

Xiang heeft zich in het ziekenhuis laten opnemen met rugklachten die ze zou hebben overgehouden aan de vechtpartij. De straatveger, die volgens de Belgische krant De Morgen stelt dat Xiang hem met zijn eigen bezem aanviel, heeft een aanklacht bij de politie ingediend.