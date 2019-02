Vrouw overleden na diner in Spaans sterrenrestaurant

De vrouw bracht zaterdag 16 februari met haar man en zoon een bezoek aan het restaurant RiFF. Alle drie kregen ze daarna last van overgeven en diarree, symptomen van voedselvergiftiging. De vader en zoon herstelden, maar de vrouw overleed zondagochtend.

De zaak kwam naar buiten nadat de Spaanse autoriteiten een onderzoek waren begonnen en contact hadden opgenomen met de andere bezoekers van het restaurant. Daaruit bleek dat in totaal 19 mensen ziek zijn geworden, allen met symptomen van voedselvergiftiging.

Morieljes

Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is. De Spaanse autoriteiten inspecteerden het restaurant op 18 februari, maar een eerste onderzoek wees nog niets uit. Op dit moment worden diverse producten van het menu geanalyseerd.

Ondertussen gaat het gerucht dat een paddenstoel de boosdoener is. Op de kaart van het restaurant staan morieljes, een zwam die rauw giftig is en pas na verhitten kan worden gegeten. Morieljes worden vaak verwerkt in een saus die wordt geserveerd bij wildgerechten. Maar de autoriteiten kunnen dit nog niet bevestigen. ‘We zullen moeten wachten op de autopsie voor we kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak is’, zei een woordvoerder tegen de Spaanse krant El Pais.

Bernd H. Knöller, de chef en eigenaar van het restaurant, betreurt de gebeurtenis. ‘Ik sluit het restaurant totdat we de exacte oorzaak hebben achterhaald en we de veiligheid van onze klanten en personeel weer kunnen garanderen’, zei hij. Hij voegde daaraan toe dat het voorlopige onderzoek uitwees dat het restaurant aan alle standaarden voldeed.