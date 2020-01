Vrouw op verkeersbord: emancipatie of bron van ongelukken?

Verkeersborden die nu in Genève op straat worden geplaatst. Beeld .

Als Genève het kan, kan Eindhoven het ook. De Zwitserse stad vervangt ruim de helft van de poppetjes op verkeersborden door vrouwen, stelletjes en ouderen. ‘We willen dat vrouwen meer vertegenwoordigd worden in de openbare ruimte’, zegt PvdA-raadslid Marjolein Senden. ‘De helft van de Nederlandse inwoners bestaat uit vrouwen, dus waarom zouden we hen niet afbeelden?’

Crow, een kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en veiligheid, is bepaald geen voorstander van het idee. ‘Er mag geen verwarring ontstaan over de betekenis van een bord. In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staat dat de afbeeldingen van personen op verkeersborden genderneutraal moeten zijn’, reageert Marleen Hovens. Volgens HR Groep, de grootste verkeersbordenproducent van Nederland, is het belangrijk om vast te houden aan het reglement en de uniformiteit te bewaren. ‘Je moet in een fractie van een seconde een beslissing kunnen nemen bij een verkeersbord. Als iedereen ineens eigen borden gaat ontwerpen, komt dat de duidelijkheid niet ten goede’, zegt woordvoerder Ellen Hoogeveen van de HR Groep.

Hoogeveen wijst ook op de toekomstige zelfrijdende auto’s, die de borden met behulp van algoritmen moeten herkennen. Uniformiteit is hierbij van groot belang. De voorloper van het huidige verkeersfiguurtje had een hoge hoed op en was daarmee duidelijk een man. Na 1990 werd hij vervangen door de genderneutrale variant. ‘Iedereen zou zich in het neutrale poppetje moeten kunnen herkennen’, aldus Hoogeveen.

Annelies Vethman van de Nederlandse Vrouwen Raad, een koepel van vrouwenorganisaties, juicht het plan toe. Het lijkt er wel op dat het initiatief in Nederland op veel meer weerstand stuit dan in Zwitserland – gezien de vele negatieve reacties op sociale media. ‘In Genève blijkt gendergelijkheid veel hoger op de agenda te staan, daar kunnen we in hier nog van leren.’

Raadslid Senden is verbaasd over de negatieve reacties. Ze wil heus niet in een keer alle verkeersborden in Eindhoven veranderen, alleen de borden die aan vervanging toe zijn. En ze ziet niet in waarom door de aanpassing van een silhouet de verkeersveiligheid in gevaar zou komen. ‘Het is een kleine maatregel die bijdraagt aan een gelijkwaardige positie van man en vrouw.’