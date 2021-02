Vrouw Mexicaanse drugsbaas ‘El Chapo’ gearresteerd in VS

Emma Coronel Aispuro bij de rechtbank in New York, waar in 2019 haar echtgenoot, de beruchte Mexicaanse drugsbaas Joaquin Guzman, levenslang kreeg. Beeld EPA

Coronel (31), die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, wordt dinsdag voorgeleid in Washington waar ze werd opgepakt op de internationale luchthaven Dulles. Ze kreeg internationale bekendheid omdat ze prominent aanwezig was bij de rechtszaak tegen Guzman in 2017 na zijn uitlevering aan de VS door Mexico.

Volgens de Amerikaanse justitie verleende Coronel hand- en spandiensten tussen 2014 en 2017, voor de rechtszaak in New York tegen haar man, om zijn Sinaloa-kartel draaiende te houden en om drugs te blijven smokkelen naar de VS. Zo zou ze volgens de FBI berichten hebben doorgesluisd van Guzman aan leden van het kartel. De drugsbaas zit een levenslange celstraf uit in een zwaarbeveiligde gevangenis in Colorado omdat hij jarenlang drugs smokkelde naar de VS.

Coronel wordt nu beschuldigd van medeplichtigheid aan de doorvoer van cocaïne, hasj, heroïne en synthetische drugs naar de VS. Ook zou ze volgens justitie hebben geholpen bij de twee pogingen van haar man om uit een Mexicaanse gevangenis te vluchten. Guzman lukte het in 2015, een jaar na zijn arrestatie in Mexico, om uit zijn cel te vluchten. Hij maakte hierbij gebruik van een anderhalve kilometer lange tunnel die door kartelleden was gegraven. Een halfjaar later werd de voortvluchtige Guzman weer gearresteerd.

Emma Coronel organizó la fuga de 'El Chapo', aseguró Dámaso Lópezhttps://t.co/GKoIIcj1dD pic.twitter.com/pfnOUMYkZY — Milenio (@Milenio) 23 februari 2021

Bouw tunnel

Volgens de VS hielp Coronel twee zonen van de drugsbaas bij het plannen en bouwen van de tunnel. Met zijn ontsnapping probeerde Guzman uitlevering aan de VS te voorkomen. Een tweede ontsnappingspoging in 2016 werd verijdeld waarna de drugsbaas aan de VS werd uitgeleverd. Volgens een getuige die met de Amerikaanse justitie samenwerkt, kreeg hij een miljoen dollar om te helpen bij deze nieuwe ontsnappingspoging.

Opvallend is dat Coronel, ondanks dat ze al sinds 2007 aan de zijde stond van ‘El Chapo’, nooit is aangeklaagd door de Mexicaanse justitie. Toen de drugsbaas gevangen werd genomen, werd ze niet het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Tijdens zijn berechting in New York kwam uit het bewijs al naar voren dat Coronel had geholpen bij de ontsnappingspogingen, maar het OM in Mexico kwam toen niet in actie.

Coronel woont met haar kinderen nog altijd in Mexico. Waarom ze een bezoek bracht aan Washington, is niet duidelijk. Volgens Mike Vigil, voormalig hoofd internationale operaties van de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA, kan Coronel van grote waarde zijn voor justitie. Omdat zij jarenlang van dichtbij meemaakte hoe haar man te werk ging, zal het OM haar zeker onder druk zetten om mee te werken aan de aanpak van het Sinaloa-kartel.

‘Ze is betrokken bij de drugshandel sinds haar jeugd’, aldus Vigil over een mogelijke deal van Coronel met de Amerikanen. ‘Ze weet hoe het Sinaloa-kartel opereert. Haar kinderen zijn voor haar een grote reden om mee te werken’.