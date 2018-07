Vrouw in Utrecht om het leven gebracht, ex-vriend is verdachte

Een 24-jarige vrouw is in haar bovenwoning in Utrecht om het leven gebracht. Haar ex-vriend, een 31-jarige man uit Nieuwegein, wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.

De politie is een groot onderzoek gestart. Foto Koen Laureij

De politie trof de overleden vrouw woensdagochtend aan in de bovenwoning, waar ze volgens buurtbewoners met twee andere jonge vrouwen woont. De verdenking viel al snel op haar ex-vriend, met wie de vrouw volgens buurtbewoners tot enkele weken geleden aldaar samenwoonde. Na een achtervolging werd de man woensdagmiddag aangehouden.

Eigenaar Roy van Leeuwen van snackbar Jolide vertelt dat de twee tot een week of drie geleden regelmatig een patatje kwamen eten in zijn zaak, die schuin onder de woning van de vrouw is gesitueerd. Een leuke meid vond hij haar, en ook haar toenmalige vriend maakte op hem een spontane indruk. ‘Een leuke jongen, van wie je niets kwaads verwacht.’

Maar nadat zij de relatie had verbroken, veranderde de situatie, vertelt Van Leeuwen – andere buurtbewoners bevestigen zijn verhaal. Hij zou haar hebben opgezocht op haar werk in het ziekenhuis, waar ze in opleiding was, en haar ook in haar eigen straat hebben lastig gevallen. ‘Op een avond was hij naar boven geklommen op het balkon. De politie kwam erbij. Het werd hem verboden om nog in haar buurt te komen. Ze vertelde later tegen mij dat ze zich angstig voelde.’

De politie wil niet verder ingaan op de vraag of de vrouw werd gestalkt door haar ex-vriend. ‘Zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw wordt onderzocht’, aldus de politie, die verder geen mededelingen doet over de zaak. Een rechercheteam is met de zaak bezig.