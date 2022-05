Vrouw in El Salvador verliest kind bij miskraam, en krijgt 30 jaar celstraf wegens moord

De El Salvadoraanse Elsy kwam in 2022 na tien jaar gevangenisstraf vrij. Zij was veroordeeld wegens moord nadat ze een miskraam had gehad, hetzelfde lot dat nu haar landgenote Esme overkomt. Beeld via REUTERS

De vrouw, van wie enkel haar voornaam bekend (Esme), zocht twee jaar geleden medische hulp in een ziekenhuis nadat ze een miskraam had gehad. Ze werd daarop direct gearresteerd. Sinds die tijd zit ze in voorarrest en moest ze zich verdedigen tegen de beschuldiging van moord op haar ongeboren kind. Maandag kreeg de vrouw te horen dat ze dertig jaar de cel in moet.

El Salvador heeft een van de de strengste anti-abortuswetten ter wereld. Er geldt een algeheel verbod op de ingreep. Zelfs in het geval dat een kind is verwekt als gevolg van een verkrachting of incest, mag de zwangerschap niet worden afgebroken. Ook als de gezondheid van moeder en kind in gevaar is, mag er geen abortus worden gepleegd.

Mensen die meewerken aan een abortus kunnen flinke gevangenisstraffen krijgen. Artsen riskeren bijvoorbeeld straf als ze miskramen of andere volgens de wet ‘verdachte’ omstandigheden niet melden. Sinds het verbod op abortus eind jaren negentig is opgenomen in de grondwet van El Salvador, zijn er volgens mensenrechtenactivisten zo’n 180 vrouwen veroordeeld na beschuldiging van abortus. Zij kregen straffen tot veertig jaar.

Stap terug na succesjes bij aanvechten strenge wet

De nieuwe veroordeling tot dertig jaar is een flinke stap terug voor tegenstanders van de strenge abortuswet. Zij boekten de laatste jaren juist enkele voorzichtige successen. Zo ging een vrouw die niet wist dat ze zwanger was en een miskraam had gehad, drie jaar geleden in beroep tegen de dertig jaar celstraf die ze had gekregen. In eerste instantie eiste de openbaar aanklager een strengere straf van veertig jaar, maar na fel (internationaal) protest werd de vrouw uiteindelijk vrijgesproken.

Hoewel dit een ‘zware klap’ is, zullen activisten in El Salvador doorgaan met hun pogingen om abortus te legaliseren en de vrouwen die langdurig vastzitten vrij te krijgen, zegt Morena Herrera, voorzitter van The Citizens’ Group for Decriminalization of Abortion. De groep gaat in deze zaak in beroep.

‘Uitspraak El Salvador waarschuwing voor VS’

De uitspraak tegen de vrouw in El Salvador is bovendien een waarschuwing voor andere landen waar abortus onder druk staat zoals de Verenigde Staten, zegt mensenrechtenadvocaat Paula Avila-Guillen tegen de Britse krant The Guardian. Als het recht op abortus wordt afgeschaft, zullen volgens haar ook in de VS vergelijkbare zaken vaker voorkomen.

Eerder deze maand bleek uit gelekte documenten dat het hooggerechtshof van de Verenigde Staten het federale recht op abortus na vijftig jaar wil afschaffen. Een conservatieve meerderheid van opperrechters wil de uitspraak van de baanbrekende zaak Roe vs. Wade uit 1973 omverwerpen. Het nieuws leidde tot fel protest. Woensdag stemt de Amerikaanse senaat op initiatief van de Democratische partij over een wet die het recht op abortus definitief moet vastleggen. De kans dat de wet wordt aangenomen, is zeer klein.

Als het Hooggerechtshof de komende maanden daadwerkelijk besluit om het federale recht af te schaffen, mogen individuele staten weer beslissen over abortus. Sommige conservatieve staten dreigen abortus vrijwel geheel illegaal te maken. Avila-Guillen: ‘Iedereen in de Verenigde Staten zou nu moeten kijken naar El Salvador om precies te begrijpen hoe een toekomst zonder Roe eruit ziet.’