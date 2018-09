Vrouw en fel anti-Trump; opnieuw kiezen Democraten progressieve kandidaat

Met de verkiezing van een jonge, progressieve anti-Trump-politicus hebben de kiezers opnieuw de partijbonzen in de Democratische Partij de wacht aangezegd. Tot verbazing van velen versloeg de zwarte kandidaat Ayanna Pressley dinsdag bij de voorverkiezingen voor de Democratische Partij een partijgenoot die al twintig jaar in het Congres zit.

De verkiezing van Pressley (44) in de staat Massachussetts is het zoveelste signaal dat de Democratische Partijkiezers, bijna twee jaar na Trumps overwinning, de voorkeur geven aan activistische kandidaten uit minderheidsgroepen die fel ageren tegen de president.

Trump en de Republikeinen proberen deze dagen met alle macht een nederlaag af te wenden bij de Congres-verkiezingen in november. Als de Democraten 23 zetels winnen in het Huis van Afgevaardigden, kunnen ze het de president knap moeilijk maken in zijn resterende twee jaar in het Witte Huis.

Pressleys overwinning lijkt als twee druppels water op de zege van de 28-jarige latina Alexandria Ocasio-Cortez die in juni bij de voorverkiezingen in New York ook een partijgenoot versloeg die al twee decennia in het parlement zit. Vorige maand gaven de kiezers het establishment van de Democratische Partij opnieuw een waarschuwing. In Florida versloeg de zwarte burgemeester Andrew Gillum, volkomen onverwacht, een Congreslid in de Democratische race om gouverneur van de staat te worden.

Deze drie zeges kunnen van invloed zijn op de voorbereidingen die Democraten treffen om het in 2020 op te nemen tegen Trump. Sinds Hillary Clintons nederlaag, ontbeert de partij een leider en een duidelijke politieke koers. Aan de ene kant flirten oudere, zeer ervaren politici zoals oud-vicepresident Joe Biden en oud-minister John Kerry met het idee om zich in de strijd te werpen. Ook de progressieve senator Elizabeth Warren denkt eraan om zich kandidaat te stellen.

Alexandria Ocasio-Cortez (links) samen met Cynthia Nixon, de actrice uit onder andere 'Sex and the City' die probeert gouverneur van New York te worden. De progressieve Nixon hoopt eveneens voor een verrassing te zorgen in haar strijd tegen gouverneur Andrew Cuomo. Foto AFP

Geen gevoel

Aan de andere kant overwegen jongere, zwarte politici, zoals de senatoren Kamala Harris en Corey Booker, een gooi te doen naar de Democratische kandidatuur. Als de trend zich in november doorzet, kunnen met name deze twee profiteren van de opmars naar Washington van de activistische politici.

Pressley, de eerste zwarte vrouw die erin slaagde om gekozen te worden in de gemeenteraad van Boston, verspilde geen tijd na haar overwinning om Trump aan te vallen. In klare taal die het Democratische electoraat, onder wie de voormalige aanhangers van presidentskandidaat Bernie Sanders, willen horen. ‘Onze president is een racistische, vrouwonvriendelijke man die totaal geen gevoel heeft’, hield ze haar enthousiaste gehoor voor. ‘Dit is een gevecht om de ziel van onze partij en de toekomst van onze democratie.’

Net als het geval was bij haar collega Ocasio-Cortez, leek een overwinning van Pressley uitgesloten. Zij stond hopeloos achter in de peilingen, de partijbonzen steunden haar 66-jarige tegenstander Michael Capuano en ook had ze aanzienlijk minder geld te besteden. Ook kreeg Pressley te horen dat ze niet politiek ervaren genoeg was en geduldig haar tijd moest afwachten. Tot overmaat van ramp stond de geschiedenis niet aan haar zijde: nog nooit eerder had een zwarte vrouw uit Massaschussetts het geschopt tot Congreslid.

Aanhangers van Pressley vieren in Boston enthousiast haar volkomen onverwachte zege op de politieke veteraan Michael Capuano. Opvallend veel vrouwen wonnen de afgelopen maanden in de voorverkiezgen de nominatie van hun partij, met name bij de Democraten. Foto Getty Images

Radicaal programma

Haar tegenstander was er dan ook rotsvast van overtuigd dat een elfde herverkiezing op rij hem niet kon ontgaan. Maar de Democraten in Pressleys kiesdistrict, waar minderheidsgroepen de meerderheid vormen, oordeelden dit keer anders. Net als Ocasio-Cortez, die zichzelf omschrijft als een democratische socialist, had Pressley een radicaal programma dat de kiezers duidelijk aansprak.

Zo drong ze aan op opheffing van de door Trump bewierookte immigratie- en controledienst ICE en een betaalbare ziektekostenverzekering voor iedere Amerikaan. Omdat bij de verkiezingen in november er geen Republikeinse tegenkandidaat is, zal Pressley zeker in het Huis van Afgevaardigden worden gekozen.

De verkiezing van Ocasio-Cortez is ook vrijwel zeker omdat haar kiesdistrict een 'veilig' Democratisch district is waar een Republikein geen enkele kans maakt. 'Mijn moeder heeft mij niet opgevoed om toestemming te vragen om leiding te geven', aldus Pressley over de kritiek van sommige Democraten dat haar kandidatuur eigenlijk veel te vroeg kwam.

Ocasio-Cortez zag dinsdag tot haar genoegen hoe Pressley de zege in de wacht sleepte. ‘Ik feliciteer mijn zuster met haar historische gang naar het Congres’, twitterde de New Yorkse politica direct. Voor het kiesdistrict dat Pressley vanaf november gaat vertegenwoordigen in Washington, zaten in de afgelopen decennia twee beroemde politici in het parlement.

Een van hen, John F. Kennedy, schopte het later tot 35ste president van de VS. De ander, Tip O’Neill, gebruikte het als springplank om voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te worden.