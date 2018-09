Vrouw die kandidaat-opperrechter van aanranding beschuldigt eist FBI-onderzoek

De vrouw die zegt te zijn aangerand door de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh, wil dat de FBI de beschuldigingen onderzoekt. Eerder zal ze geen verklaringen in het openbaar afleggen. De advocaat van Christine Blasey Ford heeft dat meegedeeld aan de senaatscommissie voor juridische zaken, die zich buigt over de kandidatuur van Kavanaugh.

Ford wil dat 'dat cruciale feiten en getuigen in deze zaak op een onpartijdige manier beoordeeld worden', aldus haar advocaat. Ze wil voor die tijd niet getuigen tijdens een hoorzitting die wordt gehouden door de Senaatscommissie die moet gaan beslissen over de benoeming van Kavanaugh. Wel is ze bereid achter gesloten deuren met de commissie te praten. Gisteren werd door Chuck Grassley, voorzitter van die commissie, nog bekendgemaakt dat Ford wel in het openbaar haar verhaal zou doen.

De Democraten in de Senaat roepen net als Ford om een onafhankelijk onderzoek, terwijl Republikeinen juist willen dat de vrouw zo snel mogelijk in het openbaar getuigt. Zij willen Kavanaugh, die in juni door de Republikeinse president Trump naar voren werd geschoven, zo spoedig mogelijk benoemd zien.

Ford deelde haar verhaal over Kavanaugh in eerste instantie per brief met de Democratische senator Diane Feinstein. De senator overhandigde deze brief ten tijde van ontvangst aan de FBI. Nadat nieuws hierover uitlekte, deed Ford vorige week in een interview met de Washington Post uit de doeken dat ze in 1982 op een bed is geduwd door een stomdronken Kavanaugh. Hij zou haar hebben betast en hebben geprobeerd haar kleren uit te trekken.

Door de beschuldigingen is de kandidatuur van Kavanaugh in gevaar gekomen. Hij ontkent deze met klem en vindt de Amerikaanse president Donald Trump aan zijn kant. Sinds ze met haar verhaal naar buiten kwam, heeft Ford doodsbedreigingen ontvangen, aldus haar advocaat. Ze heeft haar huis tijdelijk moeten verlaten.



Ook een vermeende getuige van het incident, die Kavanaugh zou hebben geholpen bij het overmeesteren van Ford, voelt er niets voor in het openbaar een verklaring af te leggen. Mark Judge schreef aan het Senaatscommissie zich 'niets te kunnen herinneren' van het voorval.