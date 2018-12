nieuws goede doelen concurrentie

Vrijwilligers op de vuist tijdens kerstdiner in Alkmaar

Een kerstdiner voor minder bedeelden in Alkmaar is danig verpest toen twee lokale rivaliserende vrijwilligersorganisaties er met elkaar op de vuist gingen. Aan het etentje in buurtcentrum De Rekere, georganiseerd door onder meer Resto van Harte, namen woensdag honderdtwintig mensen deel, onder wie vrijwilligers van de stichtingen Prakkie 072 en Samen Staan We Sterk Alkmaar.