Vrijwilligers graven ’s nachts opnieuw naar lichaam Willeke Dost, politie grijpt in

In november werd er ook al gezocht naar het lichaam van Willeke Dost. Toen is niks gevonden. Beeld Raymond Rutting

Het nachtelijke graven vond plaats op het weiland bij de boerderij van het pleeggezin waar Dost woonde ten tijde van haar verdwijning, zo bevestigt de politie. ‘Wij kregen een melding en daarop hebben we deze mensen erop gewezen dat ze zich op privégrond bevonden. Wat zij deden mag gewoon niet.’ Volgens de politie ging het om acht personen en waren zij al begonnen met graven toen de agenten arriveerden.

‘Er zijn mensen die vermoeden dat er nog stoffelijke resten liggen op basis van nieuwe grondradarbeelden’, aldus een woordvoerder van de politie Noord-Nederland. ‘Maar die hebben wij nog niet gezien.’ In november zocht de politie ook al naar aanleiding van een tip naar de stoffelijke resten van het meisje. Er werd niets gevonden.

Dost, destijds 15, verdween in 1992 spoorloos uit de boerderij van haar pleegfamilie aan de Koekanger Dwarsdijk. Een misdrijf wordt nog altijd mogelijk geacht, maar er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat het meisje is weggelopen. De cold case werd in de loop der jaren meerdere keren heropend.

Tweede particuliere zoekactie

Het is de tweede keer in korte tijd dat mensen op eigen initiatief naar stoffelijke resten zoeken. Ook in de nacht voor Kerst werden twee mannen betrapt terwijl zij naar haar lichaam zochten. Het ging toen om Jan Huzen en Ab Bruintjes. Huzen is een kennis van de tante van Dost, Bruintjes helpt hem sinds 2010 in zijn zoektocht. De twee vonden elkaar via Facebook. De politie wil niet zeggen of zij ook bij deze graafactie betrokken waren.

Op Kerstavond kwamen Bruintjes en Huzen niet ver met hun graafactie. Het was te donker, verklaarde Bruintjes aan Dagblad van het Noorden.