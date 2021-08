Vrijwilliger Liesbeth zit tussen de ‘heerlijke rotjochies’ van wiskundekamp

Liesbeth van Alebeek geeft les op het wiskundekamp, de enige plek waar slimme kinderen zich, net als zijzelf vroeger, een beetje thuisvoelen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Sorry hoor, even dit berichtje afmaken.’ De vingers van Liesbeth van Alebeek (32) bewegen driftig over haar smartphonescherm. Ze moet de andere kampleiders in de groepsapp dringend laten weten dat de teugels wat strakker moeten worden aangehaald. Want het is wellicht moeilijk te geloven nu de deelnemers zo braaf over de binaire getallen en geometrische vormen gebogen zitten, ‘maar er zitten weer een paar heerlijke rotjochies bij’.

Niet dat hun vergrijpen groot zijn. Af en toe verdwijnen er eens acht suikerklontjes in één kop thee of staan de jongens van enthousiasme op elkaars tenen. Niets waar vrijwilliger Van Alebeek geen raad mee weet, kortom. De pedagoog begeleidt in het dagelijks leven hoogbegaafde jongeren. En hier op het kamp begeleidt ze dus, nou ja, ongeveer dezelfde doelgroep. Maar dan jonger.

Natuurlijk, ze had deze zomervakantie lekker aan de Spaanse costa’s kunnen vertoeven, even uitblazen van de coronacrisis die haar afgelopen jaar opgesloten hield in haar flatje. In plaats daarvan zit ze nu dus met vijftig kinderen gebogen over Het supercoole wiskundeboek en schrijft ze wedstrijden uit voor wie als eerste zijn Sudoku-kaart heeft ingevuld, precies één minuut kan schommelen zonder op de klok te kijken of geblinddoekt tussen twee lijnen kan lopen. En dat is niet zonder reden.

Van Alebeek weet namelijk als geen ander wat Vierkant voor Wiskunde voor kinderen kan betekenen. Ze was als 13-jarige zelf deelnemer en heeft er veel, zo niet alles, aan te danken. Dat jaar, 2003, liep ze behoorlijk vast. Haar manier van denken ‘matchte niet met het schoolsysteem’ en ook niet met dat van andere leerlingen. ‘Ik had niet zoveel klasgenoten die mijn grappen snapten. Ik was de nerd’, vertelt ze. ‘Hier snapte ik veel kinderen ook niet, maar we hadden in ieder geval wel dezelfde basis.’

Karakter

Die basis is dat alle kinderen hier van wiskunde houden. En dat blijkt een krachtig bindmiddel. Want een voorliefde voor sommen zegt volgens Van Alebeek veel over het karakter. ‘Kinderen die van wiskunde houden, zijn nieuwsgierig. Ze vinden het leuk om dingen uit te zoeken en gaan net zo lang door tot ze het snappen. Op school wordt dat vaak lastig gevonden, omdat ze vragen stellen waar de docent geen antwoord op weet.’

Voor Van Alebeek leidde dat ertoe dat ze uitviel in het reguliere onderwijs. Het wiskundekamp was tijdens haar puberteit zo’n beetje het enige sociale contact dat ze nog had met leeftijdsgenoten. Ze keek er het hele jaar naar uit. En dat doet ze na veertien jaar als begeleider nog steeds. Ze heeft hier zelfs haar vriend leren kennen toen ze samen probeerden te ontkomen aan de afwas. Ze maakten een boswandeling. Hij was verlegen en zij was verlegen maar één en één werd toch twee, en inmiddels wonen ze zeven jaar samen.

Het leukste vindt Van Alebeek als ze ‘kwartjes ziet vallen’ en kinderen tot oplossingen komen die ze zelf nooit voor mogelijk hadden gehouden. De deelnemers zelf zijn vooral blij ‘dat ze eindelijk een beetje uitdaging hebben’, zeggen de 12-jarige Luc en Louis (‘geen dikke vrienden maar we hebben ook geen ruzie’). ‘Op school heb ik op maandag alle taken voor vrijdag al af en dan wordt de klas boos’, zegt Luc. ‘Hier komen kinderen met hetzelfde niveau en dezelfde interesses. En ik kan hier schaken.’

Hoogbegaafd

Hoewel de kampdeelnemers nooit wordt gevraagd naar hun ‘rugzakjes’, vermoedt Van Alebeek dat er meer kinderen aan de picknicktafels zitten die net als zij hoogbegaafd zijn. Al geldt dat beslist niet voor iedereen. Sommigen komen hier ook gewoon ‘om een voorsprong op te bouwen’ voor als ze na de zomervakantie naar de middelbare school gaan. Anderen omdat ze ‘al heel vaak op ponykamp zijn geweest en nu dus écht klaar zijn met paarden’.

De 11-jarige Ruben werd opgegeven door zijn ouders, beiden wiskundedocent. Hij is nog niet onverdeeld enthousiast. ‘Ik vind het wel leuk hoor, wiskunde, dat is het punt niet’, zegt hij. ‘Maar we gaan gelijk hierna op vakantie en dat is wel een beetje veel. Ik ga na de zomervakantie naar de middelbare school dus ik wil het een beetje rustig aan doen. Die bonte avond gaat ook zwaar worden.’

Voor Van Alebeek voelt het wiskundekamp al als vakantie, want er is voor haar weinig ontspannender dan eens flink de hersenen laten kraken. Voordat ze straks weer aan het werk gaat, heeft ze nog wel een weekje weg met vrienden gepland staan: om wiskundige bordspellen te spelen.