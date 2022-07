Vrijwel onmogelijk voor Nederland om in 2030 te voldoen aan WHO-adviezen voor luchtvervuiling

Het Hartelkanaal bij de Maasvlakte, met op de achtergrond de op kolengestookte energiecentrale van GDF Suez. Beeld ANP

Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het Schone Lucht Akkoord, waarin het Rijk afspraken heeft gemaakt met provincies en gemeenten, beschrijft het streven om over acht jaar aan de WHO-advieswaarden te voldoen. Alleen scherpte de WHO die adviezen uit 2005 vorig jaar aan. De Tweede Kamer vroeg het kabinet om uit te zoeken of die in hetzelfde tempo gehaald kunnen worden. Dat blijkt vrijwel ondoenlijk.

Zelfs als Nederland het maximale weet te halen uit schone technieken, bijvoorbeeld voor stallen en schepen, én alle stikstof- en klimaatmaatregelen op tijd uitvoert, blijft de fijnstofconcentratie in grote delen van Nederland in 2030 hoger dan het WHO-advies.

Wil Nederland dat toch halen, dan zou onder meer de stikstofuitstoot van de veehouderij nog verder omlaag moeten dan in de huidige kabinetsplannen staat, aldus het RIVM. Ook zou er bijvoorbeeld een verbod nodig zijn op houtstook en in grote steden zouden alleen nog elektrische auto’s mogen rijden.

Buitenland

De doorvoering van al deze maatregelen de komende jaren zou niet alleen duur zijn en op veel weerstand stuiten, het is de vraag of er voor de uitvoer genoeg vakmensen beschikbaar zijn, schrijft het RIVM. Bovendien moeten andere Europese landen meedoen, want luchtverontreiniging houdt zich niet aan landsgrenzen. ‘Ongeveer eenderde van de gezondheidseffecten worden veroorzaakt door buitenlandse bronnen’, zegt Guus Velders, luchtkwaliteitsonderzoeker van het RIVM.

Bij concentraties van fijnstof en stikstofdioxide boven de WHO-advieswaarden is gezondheidsschade aangetoond, aldus Velders. Dat blijkt uit grootschalige studies waarin bijvoorbeeld is gekeken of in gebieden met meer luchtverontreiniging vaker longziektes en kanker voorkomen.

Dat Nederland de WHO-normen niet haalt, betekent niet dat er juridische problemen op de loer liggen, zoals bij de stikstofneerslag op natuurgebieden. Nederland voldoet namelijk wel aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Die zijn minder streng omdat economische belangen zijn meegewogen.

Velders benadrukt dat de luchtkwaliteit in Nederland de laatste decennia enorm is verbeterd. Maar nog altijd verliezen Nederlanders gemiddeld acht maanden van hun leven vanwege luchtvervuiling, aldus de RIVM-onderzoeker. ‘Met de maatregelen die zijn afgesproken in het Schone Lucht Akkoord erbij zouden Nederlanders in 2030 zo’n drieënhalve maand langer leven’, zegt hij. ‘Als Nederland zou voldoen aan de WHO-normen komen daar nog eens twee maanden bij.’ Bovendien, wijst hij, leidt het aanpakken van luchtvervuiling veelal ook tot minder uitstoot van stikstof en broeikasgassen.

Ultrafijnstof

De publicatie van de RIVM-inventarisatie valt in dezelfde week als een rapport waarin onderzoeksinstantie TNO stelt dat het fijnstofbeleid sinds 2015 nauwelijks nog gezondheidswinst oplevert. Volgens TNO moet de overheid niet alleen rekeninghouden met de totale hoeveelheid fijnstof in de lucht, maar ook het type deeltjes. Het ene fijnstofdeeltje is het andere niet, zo stellen de onderzoekers.

Zo zijn er aanwijzingen dat het extreem kleine ultrafijnstof extra schadelijk is, hetzelfde geldt voor kleine metaaldeeltjes en bepaalde organische deeltjes. Daarom ligt het voor de hand om niet alleen de totale concentratie in een gebied terug te brengen, maar vooral fijnstofbronnen aan te pakken die het schadelijkst zijn, aldus TNO. Zo zijn scheepsvaart en luchtvaart belangrijke ultrafijnstofbronnen.

Een zinnig idee, vindt Velders, maar dan moet er wel een nieuw meetnetwerk worden opgetuigd om verschillende fijnstoftypes afzonderlijk te kunnen meten, zoals TNO ook voorstelt. Zo waarschuwde de Gezondheidsraad vorig jaar wel dat het bewijs voor gezondheidsschade door ultrafijnstof zich opstapelt, maar is die schadelijkheid nog altijd niet keihard vastgesteld. Het RIVM is gestart met metingen van ultrafijnstof en werkt aan uitbreiding daarvan, zegt Velders.