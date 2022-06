Vrijwel nergens is het deeltijdprobleem zo zichtbaar als in de kinderopvang

Medewerker Linda eet met de kinderen op een kinderopvanglocatie van gro-up in Zoetermeer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De planners van kinderopvangorganisatie gro-up kunnen zelfs het kleinste virus met het blote oog waarnemen. Ze zien het aan de gaten in de roosters. Ze horen het aan de Samsung-ringtone die door de kantoortuin in Berkel en Rodenrijs schalt. Aan de wanhoop ook, van de vestigingsmanagers van Ollekebolleke en Dikkie Dik aan de lijn, die plotsklaps zonder personeel zitten. ‘Ik ga kijken wat ik voor je kan doen’, zeggen Daphne Koenen (37) en haar vier collega-planners op zo’n moment. Maar ze weten: dat is niet veel.

Want terwijl de ogen van Rotterdam tot aan Utrecht op hen zijn gericht, moeten zij constateren dat de poule aan invalkrachten is leeggevist. De zes oproepkrachten zijn al ingezet. Van de tachtig diensten die Koenen onder haar hoede heeft, is de helft nog niet ingevuld. Er zijn zieken, langdurig zieken, vakantievierders en zwangeren. Maar er is bovenal veel te weinig personeel. Op de kinderopvangorganisatie van 2.200 medewerkers staan zeker honderdvijftig vacatures uit, wat betekent dat op iedere vijftien medewerkers een baan openstaat. ‘Voor mij geldt: hoe minder gaten in het rooster, hoe meer voldoening’, zegt Koenen, terwijl ze naar haar Excelsheet staart. ‘Nou, de laatste tijd krijg ik hier dus steeds minder voldoening uit.’

De kinderopvang verkeert in ‘permanente crisis’, stelt de Brancheorganisatie Kinderopvang. Op dit moment is er een tekort aan vierduizend medewerkers. Het leidt in het hele land tot problemen: van grote steden tot groeikernen en nieuwbouwwijken. Niet alleen zijn er lange wachtlijsten om kinderen te plaatsen, kinderen die al staan ingeschreven, worden steeds vaker afgebeld. In nieuwe vestigingen blijft het speelgoed in het plastic, omdat er niemand is om het te openen. Branchedirecteur Emmeline Bijlsma hoorde na de zomervakantie van 2021 voor het eerst dat er groepen werden gesloten. ‘Nu is het eerder regel dan uitzondering.’

Om handjes verlegen

De kinderopvang is beslist niet de enige sector die kampt met een tekort aan personeel. Nu de arbeidsmarkt krapper is dan ooit, is er nauwelijks nog een branche te vinden die niet om handjes verlegen zit. Maar waar de wereld vooralsnog blijft doordraaien als het café op de hoek een avond sluit, wordt de situatie penibeler als de kinderopvang dichtgaat. ‘Het werkt overal in door’, zegt Bijlsma. ‘Want als de kinderopvang geen kinderen kan opvangen, kunnen werkenden niet naar hun werk.’ Het kan de personeelstekorten in andere sectoren versterken.

En dat juist nu het kabinet grootse plannen heeft met de kinderopvang. In het coalitieakkoord kondigde het aan de inkomensafhankelijke toeslagen af te schaffen en de opvangkosten vanaf 2025 voor 95 procent te vergoeden. Dat moet het voor ouders, en vooral voor vrouwen, in deze tijden van krapte aantrekkelijker maken om meer uren te werken. Want nergens wordt zoveel in deeltijd gewerkt als in Nederland: 83 procent van de vrouwen en 29 procent van de mannen werkt minder dan 35 uur. En vooral in sectoren met veel deeltijdwerk, zoals de zorg en het onderwijs, zijn de personeelstekorten nijpend.

Gro-up-planner Shirley probeert vervanging te regelen voor uitgevallen medewerkers van de kinderopvangorganisatie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Ironisch genoeg geldt dat ook voor de kinderopvang zelf, waar de gemiddelde werkweek ongeveer 25 uur beslaat. Deeltijdwerk is er niet alleen de oorzaak van korte werkweken, maar ook het gevolg. Want 15,6 procent van de 190 duizend opvangmedewerkers zou volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek best meer willen en kunnen werken, maar de mogelijkheid is er niet. De opvang is immers afhankelijk van de momenten waarop werkenden er een beroep op doen. Dat is gemiddeld slechts zestien uur in de week (de helft van wat gemiddeld is in de Oeso-landen) en ook nog eens op precies dezelfde dagen: dinsdag en donderdag.

‘Deeltijdklem’

Daardoor heeft bestuurder Edgar Kannekens van opvangorganisatie gro-up voor die dagen ellenlange wachtlijsten, terwijl hij op woensdag en vrijdag ‘een kanon kan afschieten’, verzucht hij. Zijn medewerkers kan hij daardoor geen volwaardige baan bieden; tweederde werkt minder dan 28 uur en is niet financieel zelfstandig. Kannekens probeert ouders heus wel te verleiden hun kinderen op andere dagen naar de opvang te brengen. ‘Maar dan krijg ik te horen dat dat lastig is: bedrijven plannen meetings namelijk ook altijd op dinsdag of donderdag, want dan werkt iedereen.’

De ‘deeltijdklem’ noemt hoogleraar economie Janneke Plantenga van de Universiteit Utrecht dat. ‘Deeltijd is de afgelopen decennia zo dwingend geweest voor de inrichting van onze samenleving, dat het bijna onmogelijk is eruit te breken.’ Het is een erfenis uit de crisisjaren tachtig, toen deeltijdwerk volgens Plantenga nog werd gezien als ‘panacee voor alles’. De overheid vond het de ideale manier om de beperkte hoeveelheid werk over veel mensen te verdelen, de vakbond om vrouwen toegang te geven tot de arbeidsmarkt, de werkgevers om geen fulltimewerk te bieden en flexibele en fijnmazige roosters te kunnen maken. ‘Het was gloria hallelujah.’

Nu arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzing niet langer in overvloed aanwezig zijn, begint die deeltijdklem aan alle kanten te knellen. In de kinderopvang speelt bovendien mee dat terwijl het arbeidsaanbod daalde, de vraag ernaar juist toenam. Enerzijds doordat steeds meer ouders gebruikmaken van kinderopvang, maar ook door de ‘kwaliteit bevorderende maatregelen’, die in 2019 bij wet werden ingevoerd. Er kwam een ‘vaste-gezichtencriterium’ en een ‘beroepskracht-kind-ratio’. Bovendien moeten pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van kinderen nauwlettend rapporteren: van omrollen tot optrekken.

Automatische piloot

Planner Shirley van der Poel (35), die in het zenuwcentrum van gro-up de telefoon vrijwel alleen maar ophangt om weer een nieuwe aan te nemen, weet als geen ander hoe dat doorwerkt op de werkvloer. Vanaf haar achttiende werkte ze zelf met veel plezier in de kinderopvang, tot ze vanwege personeelstekorten in haar eentje de verantwoordelijkheid kreeg over acht peuters. Passie maakte plaats voor de automatische piloot. ‘Ik was alleen maar bezig met zorgen dat alle kinderen op tijd eten, drinken en rust kregen, in plaats van kroelen en knutselen. En dan was je nog bijna twee uur bezig met de registratie van de ontwikkeling.’

Medewerker Anneke speelt met de kinderen op een kinderopvanglocatie van gro-up in Zoetermeer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Van der Poel besloot daarop te doen wat ze al veel collega’s zag doen: ze vertrok. Sindsdien werkt ze op de planningsafdeling van gro-up. Daar probeert ze uit alle macht te voorkomen dat collega’s die op de groep staan in dezelfde situatie terechtkomen als zij destijds. Dus als een locatiemanager uit Den Haag belt omdat er voor vandaag nog twee diensten openstaan, mailt ze het uitzendbureau tegen beter weten in of ze niet tóch nog iemand hebben. ‘Al is het alleen maar voor de middag.’ Het heeft lang niet altijd succes: meerdere keren per week sluit gro-up een groep eerder of soms de hele dag.

Waar gratis opvang volgens het Centraal Planbureau een beperkt effect heeft op de arbeidsparticipatie van vrouwen, leidt de huidige onvoorspelbaarheid van opvang volgens Plantenga juist tot het tegenovergestelde: ‘Dergelijke omstandigheden moedigen vrouwen natuurlijk niet aan een dag extra te gaan werken.’ De hoogleraar pleit voor een ‘systemische aanpak’ om de personeelstekorten op te lossen. Zo zouden scholen vijf gelijke dagdelen tot twee uur ’s middags kunnen aanbieden om drukte over de week te spreiden, en zouden ze veel beter met de kinderopvang en BSO moeten samenwerken. ‘We moeten echt af van het idee dat de samenleving alleen draait op maandag, dinsdag en donderdag.’

‘Iets groters’ nodig

Branchedirecteur Bijlsma stelt ook dat er ‘iets groters’ nodig is. ‘Want met een uurtje extra werken komen we er niet. We moeten het erover hebben of de kwaliteit bevorderende maatregelen wel gepast zijn als de vraag naar personeel daardoor toeneemt.’ Tot het kabinet besluit die terug te draaien, zou de directeur het onverstandig vinden om kinderopvang gratis te maken. Dat leidt immers tot extra vraag, waardoor in 2025 nog eens 32 duizend extra werknemers nodig zijn. ‘Ik gun ieder kind kinderopvang, maar dat is niet realistisch.’

De directeur ziet er overigens niets in om de branche aantrekkelijker te maken door de salarissen van kinderopvangmedewerkers te verhogen. Volgens Bijlsma moeten ouders nu al dikwijls bijbetalen, omdat de kinderopvangtoeslag niet toereikend is. Als de lonen in de branche stijgen, zou die eigen bijdrage nog verder omhooggaan. Dat zal de vraag naar kinderopvang weliswaar dempen, maar wel precies onder de groep die er het meest bij gebaat is: de lagere inkomens.

In Berkel en Rodenrijs probeert planner Koenen zich vooral niet te laten ontmoedigen door een telefoontje van een medewerker met corona – precies op de opvanglocatie waar al drie diensten openstaan. ‘Ze vragen weleens: je komt op de terugweg toch langs Utrecht, kun je niet even bijspringen?’, glimlacht ze. ‘Maar je wilt kinderen kwalitatief goede opvang bieden, geen oppas.’