Vrijspraak voor voormalig Haagse wethouder De Mos en medeverdachten in corruptiezaak

Richard de Mos in de rechtszaal in Rotterdam. Beeld Raymond Rutting

De uitspraak betekent een nederlaag voor het OM, dat een celstraf van 22 maanden had geëist tegen De Mos, die de belangrijkste beklaagde was in een zaak tegen in totaal acht personen. Naast De Mos stond ook zijn medewethouder Rachid Guernaoui terecht, net als een raadslid van zijn partij en een aantal ondernemers.

In het vonnis ging de rechter op geen enkel punt mee met de visie van het OM. Centraal in de zaak stond een totaalbedrag 100 duizend euro, dat is gedoneerd aan de partij van De Mos. In ruil daarvoor verleenden hij en Guernaoui gunsten aan ondernemers, zei het OM.

‘Ombudspolitiek’

De Mos heeft altijd ontkend zich schuldig te hebben gemaakt aan corruptie. Volgens de voormalige Haagse wethouder was er sprake van ‘ombudspolitiek’: zijn beleid stond in het teken van wat ondernemers nodig hadden, maar hij deed wat in het algemeen belang was, zo luidde zijn verweer.

Bevriende ondernemers, die ook terechtstonden, kregen bijvoorbeeld als eerste te horen dat ze zich konden inschrijven voor een nachtvergunning voor hun zalencentrum. Voor andere ondernemers nam hij in zijn verkiezingsprogramma het plan op om erfpachtkorting te geven. Ze ontvingen ook informatie over toekomstige vastgoedprojecten.

Volgens de rechter staat niet vast dat de ondernemers met donaties aan de partij de bedoeling hadden om er zelf voordeel uit te halen. Bovendien kregen De Mos en Guernaoui het bedrag niet persoonlijk in handen, maar ging het naar de partij. Het doneren aan een partij die jouw standpunten verwoordt, is een normale gang van zaken, aldus de rechter.

Besmet

Wat De Mos en Guernaoui hebben gedaan is volgens de rechter geen tegenprestatie geweest voor een gift en daarmee geen ambtelijke corruptie. De ondernemers haalden er geen buitengewoon voordeel uit. De Mos en Guernaoui handelden uit reguliere politieke motieven.

Vanwege de affaire stapten De Mos en Guernaoui in 2019 op als wethouders, vlak nadat bij hun een inval was gedaan in het kader van het strafrechtelijk onderzoek. Sindsdien is de partij besmet.

Hoewel Groep de Mos/Hart voor Den Haag de grootste partij van de stad is, willen andere partijen er niet mee samenwerken. Daarom is de partij niet vertegenwoordigd in het college. De Mos en Guernaoui zitten wel in de gemeenteraad.