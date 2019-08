Vrijspraak voor Salvadoraanse vrouw die eerder 30 jaar kreeg wegens vermeende abortus

Evelyn Hernández (midden) viert haar vrijspraak in San Salvador. Beeld AFP

‘Bedankt, God’, riep Hernández, die eerder was veroordeeld tot 30 jaar cel, na de uitspraak. ‘Gerechtigheid heeft gezegevierd.’ Vrouwengroepen en Amnesty International juichten het oordeel van de rechter toe. Ze noemden het een overwinning voor Salvadoranen die opkomen voor de rechten van vrouwen in het streng katholieke land in Midden-Amerika.

Hernández, die zei dat ze in 2016 werd verkracht, had al bijna drie jaar van haar uitzonderlijk lange straf uitgezeten. Een rechter vond in 2017 dat ze 30 jaar in de gevangenis moest slijten, maar deze veroordeling werd later, na talloze protesten, vernietigd. Een nieuwe rechtszaak volgde dit jaar waarin het OM een nog hogere straf eiste; nu 40 jaar wegens nalatigheid en moord op een ongeboren kind.

Vanwege de harde opstelling van justitie, trok de berechting van Hernández grote belangstelling in het buitenland. Ze heeft altijd ontkend te hebben geweten dat ze indertijd zwanger was. Hernández vertelde dat ze in 2016, toen de foetus 32 weken oud was, plotseling pijn voelde. Daarna zou ze een miskraam hebben gekregen.

Vrouwen vieren uitbundig de vrijspraak van Evelyn Hernandez. Beeld Reuters

Bewusteloos

Haar moeder zei dat ze haar even later bewusteloos vond. Medewerkers van het ziekenhuis waar Hernández werd behandeld, schakelden direct de politie. Die vond de foetus in een septic tank waarna Hernández werd gearresteerd en aangeklaagd.

Onderzoek kon niet uitwijzen of de baby al dood was toen Hernández beviel of was gestorven in de septic tank. Toch oordeelde de rechter, die het verhaal van een miskraam niet geloofde, dat ze schuldig was geweest aan het opwekken van een abortus. In februari oordeelde de hoogste rechter echter dat Hernández moest worden vrijgelaten.

De openbaar aanklager stelde tijdens de nieuwe rechtszaak onder meer dat de Salvadoraanse de foetus onvoldoende zou hebben beschermd. Hernández is niet de enige vrouw die na behandeling in een ziekenhuis vanwege een miskraam door justitie is beschuldigd van moord of doodslag. Volgens Amnesty International zouden er nog negentien vrouwen vastzitten of zijn aangeklaagd.

Evelyn Hernandez reageert blij en opgelucht als ze in de rechtszaal in Ciudad Delgado hoort dat niet terug naar de gevangenis moet. Beeld REUTERS

Criminalisering vrouwen

In El Salvador is abortus in alle gevallen verboden. De advocaat van Hernández was na de uitspraak blij dat de rechter dit keer aanzienlijk milder oordeelde. ‘Hij zei dat niet te bewijzen was dat er een misdaad was gepleegd’, aldus advocaat Bertha María Deleón. Amnesty riep de Salvadoraanse regering na de vrijspraak op een einde te maken aan de ‘criminalisering’ van vrouwen, bijvoorbeeld als ze een miskraam krijgen.

‘Wij roepen El Salvador op om de schaamteloze en discriminerende praktijk van het criminaliseren van vrouwen voor eens en voor altijd te beëindigen’, aldus regionaal directeur Erika Guevara-Rosas van Amnesty in een verklaring. ‘En om de draconische anti-abortuswetten onmiddellijk in te trekken. Deze uitspraak laat zien dat geen enkele vrouw ten onrechte beschuldigd moet worden van moord omdat ze een miskraam heeft gekregen.’

Ook Hernández greep haar vrijspraak aan om aandacht te vragen voor het lot van de negentien vrouwen die nog altijd een zware straf boven het hoofd hangt. ‘Ze moeten snel worden vrijgelaten’, benadrukte ze. Volgens een lokale actiegroep die abortus wil legaliseren, zouden in El Salvador tot 2014 zo'n 150 vrouwen straffen tot 40 jaar hebben gekregen omdat ze beschuldigd werden van abortus.